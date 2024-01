SCENA ORALNOG ZADOVOLJAVANJA MU UNIŠTILO ŽIVOT: Film pre 23 GODINE SKANDALIZOVAO SVET, a on se i dan danas kaje što ga je snimio!

Ser Mark Rajlans je jedan od najboljih britanskih glumaca; a o njegovom kultnom statusu svedoči i titula viteza koju je dobio zbog zalaganja za pozorišnu umetnost. Naravno, već decenijama igra i na malim i velikim ekranama, a posebno je poznat po ulogama u takozvanim period dramama, odnosno ostvarenjima smeštenim u davnu prošlost. Jedna od takvih je i uloga Tomasa Kromvela u BBC seriji "Wolf Hall", čiji se nastavak očekuje krajem ove godine.

Iako je opštepoznato da je Rajlnad briljantan glumac sa ozbiljnim ulogama, postoji film koji je snimio 2001. godine za koji je svojevremeno istakao da se kaje što ga je snimio. To je film "Intimacy" u kome ovaj 64-godišnji Britanac igra barmena koji s vremena na vreme ima seks sa ženom kojoj ne zna ni ima, a počinje da razvija osećanja prema njoj. Glavna ženska uloga pripala je glumici Keri Foks.

Film je te godine osvojio nagradu za najbolji film na Filmskom festivalu u Berlinu, ali je sadrao jednu priličnu kontroverznu scenu - onu u kojoj je prikazana nesimuliran oralni seks. Glumac je pre nekoliko godina izjavio da bi voleo da nije snimio tu scenu, te da smatra da ga je iskoristio režiser filma, Francuz Patris Šero koji je preminuo 2013. godine.

- To mi je uništilo život na dva meseca. To je moja greška, ali osetio sam da Patris vrši neopravdan pritisak na mene tokom snimanja da to uradim. U tom trenutku nisam imao samopouzdanja kao filmski glumac da kažem "Ne". Sada mislim da su mnogi glumci za koje ljudi kažu da su teški zapravo samo razumni - rekao je za "Wall Street Journal" 2013. godine.

Potom je 2016. godine na pitanje obožavatelja kakav stav ima po pitanju filma "Intimacy" i zašto je izabrao da ga snimi, Rajlans napisao: "To je bio najteži posao koji sam ikada imao. Rad scenariste i pisca Harifa Kurejšija i reči Patrisa Šeroa uverili su me da je to veoma istinita, vitalna priča o poteškoćama sa kojima se ljudi suočavaju u pronalaženju intimnosti u velikom gradu kao što je London. Znam da Harifovo pisanje nije moglo da bude intimnije i više otkrivajuće nego što jeste, ali sam smatrao da su snimanje filma i kasniji publicitet, kao i lični napadi na mene bili veoma, veoma bolni. I voleo bih da ga nisam snimio".

Film je bio jedan od najkontroverznijih na prelazu u novi milenijum zbog brojnih scena seksa, ali se za razliku od Rajlnsa glavna glumica Keri Foks ne kaje što ga je snimila.

"U doba internet pornografije danas je teško poverovati u reakciju na film, ali jeste izazvao pometnju. Više u Velikoj Britaniji, nego u Nemačkoj, ovde je odgovor publike bio divan i zreo", rekla je Keri, dodavši da ne žali zbog eksplicitnih scena.

