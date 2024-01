DEMI MUR PROŠETALA U SPEKTAKL HALJINI KOJA BACA U SENKU I UPOLA MLAĐE SVETSKE DIVE: U 61. godini demonstrirala PRAVU MOĆ (FOTO)

Premijera serije "Feud: Capote VS. The Swans" održana sinoć u Njujorku donela je novo modno izdanje slavne glumice Demi Mur. Njen stajling je modna raskoš i glamur u punom sjaju, a izgled za nevericu, kako bi se to opisalo modernim žargonom.

Demi Mur poslednjih godinu dana značajno je poboljšala modni stil, redovno odlazi na najprestižnije revije i njeni stajlinzi zaslužuju epitet savršenih. Ranije nije toliko obraćala pažnju na odevanje ili je makar bila manje uspešna u biranju efektnih modnih izdanja.

Njena haljina dizajnom podseća na lepotu labuda, koji se i pominje u nazivu serije. Toaleta je klasičnog kolorita, a "dramatičnog" kroja. Svetlucavi model zalazi i na teren modne ekscentričnosti, a stilisti su tačno znali da će Demi Mur znati da iznese ovu haljinu odnosno da će ovakav stajling istaći njenu lepotu i gracioznost.

Demi Mur intrigira i izgledom, ima 61 godinu (11. novembra proslaviće 62. rođendan), ranije se dosta pričalo da je imala više plastičnih operacija, šok je izazvalo pre nekoliko godina njeno botoksirano lice na Fendi reviji u Parizu, ali čini se da se ipak malo okrenula prirodnijem izgledu. U svakom slučaju, dok gledaju njene slike, mnogima je teško da poveruju da je u sedmoj deceniji - na mrežaam se čak komentariše da danas izgleda bolje nego ranije.

Na crvenom tepihu sa Demi Mur bile su i Dajana Lejn, Kalista Flokhart kao i Kloi Sevinji, našoj javnosti poznata i kao supruga Siniše Mačkovića. Kloi je juče gostovala u šouu Džimija Felona gde je pokazala svoju sliku iz mlaodsti, dok je Demi gostujući u emisiji Dru Barimor predstavila još jedno odlično modno izdanje.

