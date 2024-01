NASLEDNICA NAJLEPŠE ŽENE NA SVETU PROŠETALA SA DEČKOM ZA KOGA KAŽU DA NIJE DOVOLJNO LEP ZA NJU: "Ne može da PARIRA njenoj lepoti"

Za njihovu vezu saznalo se u oktobru prošle godine. Novi par Deva Kasel (19) i Saul Nani (24) bio je nedavno na reviji kultne modne kuće Dior na Nedelji mode u Parizu. Saznavši za njihovu romansu pre nekoliko meseci oni kojima se ne dopada ljubavni izbor ćerke Monike Beluči i Vensana Kasela komentarisali su da mladi italijanski glumac ne može da parira svojoj devojci po lepoti pa čak i to da poznata naslednica ima isti ukus kao njena slavna majka kada je reč o odabiru muškaraca. Sa druge strani, Nani važi za veoma atraktivnog i lepog momka, a u novoj vezi bukvalno je procvetao.

Glumac Saul Nani objavio je juče na instagramu sliku na kojoj je sa ćerkom Monike Beluči Devom Kaselom. Zahvalio se modnoj kući Dior na pozivu za reviju, a njegova objava je jopš jedna potvrda da njihova romansa ide dobrim putem.

Pojavili su se sjajno stilizovani, a Deva Kasel je zabeležila svoje najbolje modno izdanje. Manekenka tek gradi svoj stil, a ranije nije bila imuna na modne propuste.

Zet Monike Beluči kako već sada zovu Saula Nanija ima istančan modni ukus što se može videti i na njegovm Instagram profilu. Ovaj glumac najpoznatiji je po ulozi Kristijana u seriji "Disney Channel Alex & Co", Marka u dramskoj komediji "Under the Riccione Sun" i Alesandra u romantičnoj komediji "Love & Gelato".

Saul je rođen u Bolonji, roditelji su mu lekari, a majka poreklom iz Rusije, ima brata i sestru. Na malim ekranima pojavio se prvi put u reklami, a onda su usledile uloge. Pre šest godina preselio se u Milanu gde je upisao studije marketinga i komunikacije na Universita Cattolica del Sacro Cuore. Ovog momka na Instagarmu prati oko 690.000 ljudi.

