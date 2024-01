BIO JE ŠKRTI ŠTREBER MILIJARDER DOK SE NIJE POJAVILA FATALNA LJUBAVNICA: Zbog nje ostavio ženu, pa joj na ruku stavio 2 MILIONA

Kada neki preduzetnik postane milijarder, najčešće prvo "padne" neki skupoceni superautomobil... Ili tri. Međutim, Džef Bezos nije jedan od njih. Svoj zvanični status milijardera stekao je još 1999, nakon što je njegov Amazon procenjen na 10,1 milijardu dolara, ali ni tad ga nisu zanimali skupoceni automobili. Svoj stari "ševrolet" zamenio Hondom Accordom.

Bezos je poznat po tome da je štedljiv, a nikada nije bio ljubitelj luksuza, čak ni kad mu je iznos na računu odleteo u visine. Ljubitelj "Zvezdanih staza" tako je dao da mu se izradi kancelarijski sto od starih vrata koja stoje na četiri komada drveta, što simbolizuje njegovu predanost finansijskoj učinkovitosti.

No, sve je to bilo dok je bio u braku s prvom suprugom Mekenzi Skot, od koje se razveo 2019. nakon 25 godina braka i četvoro dece.

Džef Bezos sa bivšom suprugom, Mekenzi Skot foto: Profimedia

Danas, dok je na korak od drugog braka s bivšom novinarkom Loren Sančez, s kojom je u vezi već četiri godine, gledamo "novog Džefa". Transformisao se u nabildovanog i mišićavog tipa koji neguje luksuzni stil života od jutra do mraka, u čemu 54-godišnja Loren očito uživa.

Njoj je Bezos promenio život. Prošla je put od 18-godišnje devojke koju su odbili za posao stjuardese jer je bila "nekoliko kilograma teža" do "svetski poznate filantropkinje".

Njene godine rada na televiziji kao lokalne novinarke davno su zaboravljene, a druži se s drugim imućnim ljudima, kao što su Opra Vinfri, Kim Kardašijan i medijski mogul Beri Diler.

foto: AP/Rafiq Maqbool

Nedavno se ova kvalifikovana pilotkinja helikoptera pridružila princu Hariju na ceremoniji Living Legends of Aviation u Los Anđelesu, gde su oboje primili nagrade. Kasnije se njihovom fotografijom pohvalila na Instagramu, a princa je nazvala "delom grupe koja je oblikovala istoriju i budućnost letenja".

Ove godine takođe planira da organizuje zabavu za najveće zvezde koje će pohoditi i Oskare. Tu je i let u svemir Bezosovom sopstvenom raketom plus njihovo venčanje koje će sigurno biti pravi spektakl.

foto: AP/PhotoCharles Krupa

Početkom ovog meseca Loren je bila u Parizu i Milanu, gde je proslavila 60. rođendan svog verenika. A njih dvoje su pritom izgledali zaista srećno.

Bezos, treći najbogatiji čovek na svetu vredan 137 milijardi funti, takođe je nabavio i Koru - jahtu vrednu 500 miliona dolara s prsatom figurom na pramcu koja neodoljivo liči na Loren. Zajedno s dva privatna aviona, Koru ga košta 39 miliona funti godišnje. Samo pomoćni brod ima 45 zaposlenih i poseduje sopstvenu podmornicu.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Megajahta jedan je od najekstremnijih prikaza bogatstva na svetu, ali ništa, čini se, nije "previše" za Loren, koja se hvalila bogatstvom čak i kad je Amazon otpustio 27 hiljada radnika s 2022. na 2023. godinu, piše Daily Mail.

Prošle godine se Vogueu pohvalila da je bila toliko impresionirana 20-karatnim vereničkim prstenom s ružičastim dijamantom vrednim 1,9 miliona funti, koji joj je Bezos poklonio da se "skoro onesvestila".

foto: CRY-MA. / The Photo One / Profimedia

Beri Diler je naziva "iskrom u Džefovom životu" i dodaje: "Jako su zaljubljeni jedno u drugo — vidljivo je da su zaljubljeni. Razvedrila mu je život na najlepši mogući način. Ona je izvrstan stimulans."

I dok je Bezos napumpao svoje mišiće, ni Loren ne zaostaje. U srednjim 50-im izgleda lepše nego ikada i prilično seksi. Neki kritičari njenu lepotu pripisuju brojnim kozmetičkim zahvatima jer primećuju da su joj usne punije, ten više gladak, a koža zategnutija. Neki su išli toliko daleko da su joj čak proučavali ušne resice i na osnovu njih zaključili da je isprobala fejslifting.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ali činjenica je da su Lorenina lepota i harizma osvojile Bezosa pre nego što je došlo do bilo kakvih kozmetičkih tretmana, a on je i dalje očaran.

"Stvarno mislim da postajem ono što jesam i sad znam šta je dobro", rekla je prošle godine za Vogue.

Ono što je očito iz njene životne priče jeste da je Loren uvek bila impresivno usmerena na to da postane bolja verzija sebe.

foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rođena 1969. u Albukerku, u Nju Meksiku, nije bila baš neka studentkinja zbog nedijagnostikovane disleksije. S 18 godina preselila se u Los Anđeles, nadajući se da će postati stjuardesa u Southwest Airlinesu, ali im je bila preteška. Upisala je studije novinarstva. Zahvaljujući profesoru koji je uočio njenu neuroraznolikost, procvetala je i na kraju dobila stipendiju za Univerzitet Južne Kalifornije.

Školovanje je napustila 1994, pre nego što je diplomirala nakon što joj je ponuđen posao voditeljke na TV stanici u Finiksu, u Arizoni. Kasnije stažiranje dovelo ju je do posla na Fox Sportsu u Los Anđelesu i pozicije lokalne voditeljke vesti.

foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Njen ljubavni život je tekao brzim tempom: govorilo se da je bila verena za sportskog novinara Rorija Markasa, pre veze s NFL igračem Entonijem Milerom, a kasnije i NFL zvezdom Tonijem Gonzalezom, s kojim je 2001. dobila sina Nika pre nego što su se rastali.

Zatim je tu bila i veza s igračem LA Lakersa, Derekom Fišerom, pre nego što je preko glumca Henrija Simonsa ušla u svet šoubiznisa, a za njega se takođe navodno verila.

Smirila se kad je upoznala Patrika Vajtsela u kog se zaljubila na prvi pogled 2004. i očito vrlo brzo ostavila Simonsa.

foto: EOUS / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Uvek bih pitala svoje prijatelje: ‘Kako znate da je on onaj pravi?‘", rekla je jednom prilikom i dodala: "A onda kad sam upoznala Patrika, rekla sam im: ‘Sad shvatam‘."

Nakon što je upoznala Vajtsela, njena TV karijera krenula je uzlaznom putanjom. Godine 2005, kada su se ona i Vajtsel venčali, dobila je posao voditeljke emisije "So You Think You Can Dance".

Njeno venčanje privlačilo je pažnju javnosti i medija, a među zvanicama bili su Met Dejmon, Ben Aflek, Dženifer Garner, Džesika Alba, Hju Džekman...

Loren Sančez sa bivšim mužem, Patrikom Vajtselom foto: Profimedia

Iz pomenute emisije povukla se kad je 2006. ostala trudna sa sinom Evanom. Šefovi su njenu poziciju dali Ket Dili, a Loren je smatrala da je nepravedno smenjena. Tad se čak konsultovala s uglednom advokaticom Glorijom Olred o pravnom postupku.

"Loren je bila vrlo pametna, očito vrlo atraktivna, nije bila posebno upoznata s plesom, ali je znala da postavlja prava pitanja", rekao je izvor s TV-a tada. "Međutim, Loren nije uvek shvatala odgovor pre nego što bi prešla na sledeće pitanje, a to je ostavljalo utisak kao da ne sluša kandidate, ne povezuje se niti saoseća s njima."

foto: The Daily Stardust / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon što joj se 2008. rodila ćerka Ela, Loren se vratila poslu na televiziji, pa je tako vodila zabavnu emisiju "Extra", a potom i lokalne jutarnje vesti u Los Anđelesu od 2011. do 2017. godine.

Njen sin Niko prisetio se da je sve to vreme dolazila na njegove srednjoškolske nogometne utakmice u odeći koju bi sama izradila i s njegovim brojem dresa, a pritom je zvonila kravljim zvoncem i navijala. "Nije bilo godine, a da moja mama nije bila podrška s tribina", rekao je.

Kvalifikovala se za pilota helikoptera 2011. godine, bez sumnje inspirisana svojim ocem Rejem koji je bio instruktor letenja i mehaničar.

foto: COBRA-DUNES / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia;

Uvek snalažljiva, Loren je 2016. videla komercijalnu priliku u svom hobiju kada je osnovala Black Ops Aviation, firmu specijalizovanu za snimanje iz vazduha.

Tada je već upoznala Bezosa. Njen suprug zastupao je glumicu Mišel Vilijams, zvezdu filma "Manchester By The Sea" iz 2016. koji je distribuirao Amazon, a on i Bezos očito su blisko sarađivali.

U nekom trenutku su skovali plan da ona i Bezos zajedno rade na dokumentarcu o njegovom svemirskom projektu, "Blue Origin". Opisan u tabloidima kao "alibi od 50 miliona dolara", njih dvoje su tokom snimanja uživali u osmomesečnoj aferi.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Magazin National Enquirer pratio je ljubavnike kroz pet država i preko 60 hiljada kilometara dok su uživali u privatnim avionima, vožnji helikopterom, romantičnim šetnjama i hotelima s pet zvezdica. Pisalo se i o seksi porukama i fotografijama koje su međusobno slali, a nakon svih tih bombastičnih otkrića, Bezos je u januaru 2019. objavio kraj braka s Mekenzi. Loren se takođe zvanično razvela od Vajstela nakon 14 godina.

Dom za Loren danas je vila na Beverli Hilsu, koju je Bezos kupio za 165 miliona dolara 2020. godine. Tu su i imanja u Vašingtonu, gde Bezos poseduje Washington Post, u Majamiju, kao i ogroman ranč u Teksasu.

foto: Tonci Plazibat / imago stock&people / Profimedia

Sančez kaže da su njihovi životi "prilično normalni" i "uglavnom se vrte oko dece". Par deli istog ličnog trenera i uživaju u zajedničkom vežbanju.

S obzirom na novostečeno bogatstvo, njen je rad sada više fokusiran na projekte oko kojih je strastvena. Tako se njena producentska kompanija Adventure & Fellowship nada novim projektima na dokumentarnim i igranim filmovima.

foto: Profimedia / AHMET SEL/SIPA

Prošlog leta održano je 20-dnevno snimanje filma "The Golden Door", a u njemu je manju ulogu imala i Bezosova ćerka. No, bilo je problema na tom setu s obzirom na to da je rediteljka Kelie Medison napustila projekat, a pričalo se i da je producentkinja Sančez iznervirala svoje kolege tako da nije jasno hoće li film na kraju uopšte ugledati svetlo dana.

Njeni ljudi branili su je da je bila i te kako uključena u taj projekat, a čak je "donela i sopstveni nakit koji su glumci nosili u filmu".

Loren takođe piše knjigu za decu, "The Fly That Flew", koja je trebala da izađe prošle godine, ali to se još nije ostvarilo.

foto: ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ona i Bezos takođe dele Bezosovu nagradu za hrabrost i uljudnost, koja se dodeljuje dobrotvornim organizacijama. Sančez je takođe potpredsednica Bezos Earth Funda, koji pokušava da pomogne u rešavanju klimatske krize, a takođe je uključena i u Day 1 Families Fund, za porodice beskućnika.

"Uvek sam imala karijeru odvojenu od svog partnera. Mislim da sada mogu da radim sa svojim partnerom i budem s njim sve vreme. Volimo da budemo zajedno i volimo da radimo zajedno. Pomaže mi oko knjige. Dobio je i dozvolu za pilotiranje pa letimo zajedno. Vežbamo zajedno. Stalno smo zajedno. Živeti s Džefom je kao da imate master klas svakog dana", ispričala je jednom prilikom. A čini se da je takav i život s njom.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S)

