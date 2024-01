KANJE VEST "STEŽE KAIŠ" SUPRUZI! Sad joj je ZABRANIO stvar koju je obožavala: "To je deo njegovog JEZIVOG PLANA"

Kontroverzni reper Kanje Vest zabranio je svojoj supruzi Bjanki Ćensori da koristi društvene mreže kako bi je zaštitio od negativnih komentara, tvrde upućeni, i dodaju da njeni prijatelji veruju da je to samo još jedna od njegovih taktika da je dodatno "izoluje" od svih.

Već se ranije pisalo o tome da se njeni prijatelji pribojavaju da 46-godišnji reper manipuliše svojom suprugom, a mnogi veruju da njegovi poslednji postupci takođe idu u prilog tom "kontrolišućem" ponašanju.

Iako su ljudi bliski Bjanki čak intervenisali u vezi s njenim odnosom s reperom i njegovim "načinom kontrole", čini se da je Kanje uspeo da promeni Bjankin stav prema društvenim mrežama.

"Bjanka je oduvek imala društvene mreže i bila aktivna na njima - sve dok se nije udala za Kanjea. On ne želi da ih ona koristi jer misli da će je boleti ako bude morala da čita ružne stvari koje ljudi govore. Uverio ju je da, s obzirom na to da je ona sada zvezda, mora da ostane misteriozna i to je jezivo onima koji je poznaju jer se sve to čini kao još jedan oblik njegove kontrole", rekao je izvor ekskluzivno za Daily Mail.

Međutim, njeni prijatelji su se pobunili zbog činjenice da reper, koji je promenio ime u Je, objavljuje fotografije svoje supruge na svom Instagram profilu, uprkos navodnim tvrdnjama da joj je potrebna zaštita i privatnost.

"On objavljuje njenu golotinju na svom profilu kako bi mogao da je kontroliše. To je uznemirujuće, a time što je isključuje od sveta, on uzrokuje to da ona postaje sve više i više izolovana", dodao je izvor.

Njeni prijatelji ostali su zapanjeni kad su primetili da se Bjanka, koja je inače uvek bila puna samopouzdanja, sada samo slaže sa svim Kanjeovim zahtevima. "Ona snažna Bjanka koja više nije htela da se bavi njegovim s*anjima kao da je opet nestala. Ona nosi ono što on želi, ide gde on želi i radi šta on želi jer zapravo nema drugog izbora. Od njegove dizajnerke postala je njegova supruga, što nažalost nije plaćena pozicija. Ona je zarobljena u tom odnosu", smatraju prijatelji.

Još u oktobru prošle godine pisalo se da je Gremijem nagrađeni reper naredio svojoj supruzi da "nikada ne govori", te joj je odredio niz pravila po kojima treba da živi, uključujući određenu hranu koju sme da jede i šta sme da obuče. Upućeni su tvrdili da Bjanka više uopšte "ne razmišlja svojom glavom", već umesto toga jednostavno "sluša" kontroverznog repera jer ju je on uverio da imaju "kraljevski" status.

"Kanje ima niz pravila za Bjanku, koja uključuju i to da nikada ne govori i mora da nosi ono što on želi da ona nosi. Takođe mora da jede određene namirnice i vežba, iako Kanje ne vežba", objasnio je izvor.

Podsetimo, Bjanka i Kanje tajno su se venčali u decembru 2022, samo mesec dana nakon što je on finalizovao razvod od rijaliti zvezde Kim Kardašijan (43).

(Kurir.rs/ Daily Mail)

