"ON SAMO KUPUJE VREME, JEDVA ČEKA DA VIDI SINA KRUNISANOG": Otkriveno TAČNO VREME kada će kralj Čarls abdicirati u korist Vilijama

Kralj Čarls za 10 godina će predati krunu svom najstarijem sinu, princu Vilijamu, tvrdi bivši kraljevski batler. Pol Barel, koji je više od 10 godina radio za princezu Dajanu, odnosno sve do njene iznenadne smrti, rekao je da će 75-godišnji monarh tražiti da abdicira kako bi ustupio mesto Vilijamu i njegovoj supruzi Kejt Midlton.

"Mislim da će se to dogoditi u Velikoj Britaniji. Mislim da su kralj i kraljica rešili da 10 godina posvete tom poslu", istakao je Barel, dodavši da kralj Čarls "kupuje vreme" i da ima 10-godišnji plan pre abdiciranja.

foto: PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ne mislim da će nastaviti da želi da bude kralj dok drugi monarsi u Evropi predaju svojim naslednicima presto i gledaju ih kako postaju kraljevi i uživaju u tome. Kraljica to nikada ne bi uradila jer je potekla iz druge generacije, ceo njen život bio je oblikovan oko toga da bude monarh. Ali, kralj će tačno znati šta treba da uradi, reći će: "Dosta sam uradio" i poželeće da radi ono što on želi. Mislim da će zemlja prihvatiti novi, mladi kraljevski par i to će na neki način zaokružiti krug - Dajanin sin postaće kralj", istakao je ovaj batler, a prenosi "New York Post".

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Kejt je budućnost kraljevske porodice"

Barelova prognoza dolazi dve nedelje nakon što je danska kraljica Margret II abdicirala u korist svog sina Frederika. Veruje se da je njena odluka o povlačenju sa trona podstaknuta željom da ide u korak sa vremenom - a istu želju je izrazio i Čarls. Batler je naglasio da je uveren da Veliku Britaniju čeka slična reorganizacija kada Čarls napuni 80 godina.

foto: Geoff Robinson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kaže da je najbolji pokazatelj toga činjenica da princ i princeza od Velsa idu na dugačku turneju krajem godina, a to znači da su spremni za preuzimanje još više kraljevskih obaveza.

"Na jesen, ako to dozvoli Kejtino zdravlje, verujem da će ona i Vilijam imati turneju u Kanadi ili Australiji, jer kralj i kraljica ne vole putovanja. Kejt je preveliko bogatstvo da bi je članovi kraljevske porodice izgubili, ona je budućnost njihove porodice.

foto: John Rainford / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Oni su bliski i konsolidovani. Mislim da kralj ima plan za narednih osam godina, ali mislim da će slediti primer danske kraljice i da će želeti da vidi svog sina u trenutku krunisanja. Ko ne bi želeo da vidi svog sina na vrhuncu karijere? Mislim da će Čarls biti drugačiji od svoje majke; mislim da će želeti da gleda kako će njegov sin procvetati na prestolu", zaključio je Barel.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

03:24 OVDE SE KRIO KRALJ, ALI I TITO, TU SU DRŽALI DRAŽU PRED STRELJANJE! Ovo je TAJNA Belog dvora, Kurir vas vodi gde je malo ko ušao!