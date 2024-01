SLAVNA GLUMICA SE BORI S ČETVRTIM STADIJUMOM RAKA, ALI NE GUBI NADU: Njena upornost u borbi protiv OPAKE BOLESTI je za divljenje

Zvezda čuvene serije „Beverly Hills 90210”, Šanen Doerti (52), ima rak dojke u četvrtom stadijumu, a novi rezultati nedavnog tretmana dali su joj novu nadu za budućnost.

„Neću reći šta je, ja sam na novoj infuziji protiv raka i nakon četiri tretmana, niko nije video razliku i hteli su da promene terapiju, a ja sam bila stava - ‘držaćemo se ovoga i videćemo‘”, prisetila se Šanen šta je rekla onkološkinji Amin Mirhadi u svojoj epizodi podkasta „Let‘s Be Clear”.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Nakon šest ili sedam tretmana, videli smo kako ruši krvno-moždanu barijeru", dodala je.

Doerti je rekla kako je reakcija njenog tela na novi tretman „čudo”.

„Za mene, to je čudo sada. To što sam bacila kocku i rekla ‘Idemo dalje‘”. To što zapravo ruši tu krvno-moždanu barijeru zapravo je čudo leka, čudo je možda Božja intervencija i poruka: ‘Opustiću je‘”, rekla je.

foto: Profimedia/Backgrid

„Ponekad tražite čuda na pogrešnim mestima, a ona su vam tačno ispred nosa", dodala je.

Glumici je prvi put dijagnostikovan rak dojke 2015. godine. Bolest je bila u remisiji 2017, ali rak se vratio u stadijumu četiri 2019. godine.

foto: Profimedia

Prošle godine otkrila je kako joj je rak metastazirao na mozak i kosti. Iako je rekla da ne želi da umre, Doerti je objasnila da je smrt ne plaši.

„Ne želim da umrem. Mislim da bih se bojala smrti da nisam bila dobra osoba, ali jesam. Ne bojim se umiranja, samo ne želim da umrem, nikad”, objasnila je.

foto: Profimedia

„Nisam gotova sa življenjem, nisam gotova s voljenjem, nisam gotova s kreiranjem, nisam gotova s menjanjem stvari nabolje. Nisam gotova. Moja najbolja sećanja tek stižu”, dodala je.

Javnost je šokirala i vest da je Doerti saznala da je njen suprug Kurt Isvarijenko imao aferu neposredno pre nego što je ona bila podvrgnuta operaciji uklanjanja tumora na mozgu, a on je negirao da je bio neveran.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

