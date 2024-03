ĆERKU ZBOG RATA NIJE VIDEO 5 GODINA I ZBOG TOGA JE ŽALIO CEO ŽIVOT: Našeg glumca su svi obožavali, a o ovome je retko pričao

Boris Komnenić bio je jedan od najboljih glumaca na našim prostorima, te je nizao uspehe kada je njegova karijera u pitanju.

Glumac je rođen je 1957. godine u Puli, osnovnu i srednju školu završio je u gradu u kojem je rođen, a Fakultet dramskih umetnosti studirao je u Beogradu. Komnenić nije često govorio o svom privatnom životu, ali je poznato da je iza sebe imao jedan brak.

Jednom prilikom glumac je progovorio o razvodu od supruge Rene, sa kojom je dobio ćerku Niku.

- I posao je bio jedan od faktora za razvod, ali nije bio presudan. Rene i ja se nismo dovoljno poznavali pre venčanja, onda smo počeli da se upoznajemo i nije nam se svidelo ono što smo spoznali - ispričao je Boris jednom prilikom.

Boris je u jednom periodu bio razdvojen od ćerke, što mu je veoma teško palo.

- Nismo se videli od izbijanja rata, jer iz nepoznatih razloga nikako nisam uspevao da dobijem vizu kako bih otišao da ih posetim. Od kada su vize ukinute, redovno se viđamo, ali sada je ona zrela i formirana osoba, majka moje unuke Lucije. Nika sada utiče na mene, pokušava da me vaspitava i učini zrelijim i boljim - pričao je glumac svojevremeno za medije.

- Ne umem ni da objasnim koliko mi je bilo teško. Radili su neki kanali, ni sam ne znam kako sam uspevao da ih ostvarim, a oni su mi samo obezbeđivali informacije da su njih dve dobro. Najgora je bila ta neizvesnost i naše međusobno nepoznavanje. Bile su to ćerkine najosetljivije godine u kojima nisam učestvovao i taj period je praktično zauvek izgubljen. Pokušavam da to ne ponovim s unukom i nadam se da ću u tome uspeti - ispričao je on.

On ćerku u jednom periodu nije video čak pet godina, a kako je izgledao prvi susret posle toliko godina ispričao je on.

- Bio je to kao susret dvoje ljudi koji su veoma bliski, a ne znaju se. Sreli smo se u Ljubljani, jer tada još nisam mogao da dođem u Hrvatsku. Neprijatnost je veoma brzo razbijena, jer krv nije voda, a divni odnosi na sreću traju do danas - ispričao je glumac.

Boris Komnenić preminuo je 2021. godine u Beogradu.

