LJUBAV IM JE USPELA IZ DRUGOG POKUŠAJA: Milena Vasić i Jug Radivojević godinama uživaju u ljubavi, a njihova PRIČA JE FILMSKA

Jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni su glumica Milena Vasić i reditelj Jug Radivojević. Iako nemamo često priliku da ih vidimo u javnosti, njih dvoje uživaju u svojoj ljubavi. A njihova priča je može se reći i "filmska".

Kako je glumica jednom ispričala, njih dvoje su se rastali, ali ih je sudbina godinama kasnije ponovo spojila.

Zabavljali su se tokom studentskih dana, ali ih je kasnje život odveo na različite strane. U međuvremenu se Jug oženio i dobio sina Vuka, a Milena udala i rodila ćerku Lanu i sina Nikolu. Ipak, ni jedno ni drugo nisu se zadržali u tim zajednicama.

Oboje su se razveli, pa su 2014. godine rešili da obnove svoju ljubav i pokušaju ponovo, a ispostavilo se da je to prava odluka.

- Jug i ja smo u mladosti osećali jaku hemiju među nama, a onda se on oženio, a ja sam se udala, pa je Jug dobio sina Vuka, a ja moje Nikolu i Lanu. Nakon što smo oboje izašli iz zajednice, opet smo se sastali i evo trajemo. Ispričali smo našoj deci priču o nama i rekla sam im jednom sam ga izgubila, sad bih bila glupa da dozvolim da se to opet desi - rekla je glumica u razgovoru za Hello.

Milena je istakla i da se njihov odnos dodatno učvrstio i promenio nakon što su dobili sina Lava.

- Mislila sam da ne možemo da budemo bliži nego što je to bilo pre njegovog rođenja, ali čini se da uvek ima prostora da ljudi u nežnosti napreduju. Jug je predivan suprug i otac. Pun je razumevanja i ume da ispoštuje suštinske potrebe partnera i dece, a uz to ima divnu i blagu narav. Mislim da se njegova priroda možda najbolje ogleda tokom rada, zbog čega ga svi u poslu vole. On je snimio film bez ijednog ekscesa, što je gotovo nemoguće u današnjim uslovima. Međutim, njegova energija otvara mnoga vrata, pa su tako sa ekipom obišli osam gradova u Srbiji i svuda su naišli na odličan prijem od strane domaćina - objasnila je.

Godinama su u skladnom braku, a kako je otkrila u domu vlada harmonija.

- Na isti način se odnosi prema meni i deci, pa je ustanovio pravilo da sve može da se reši razgovorom i da nema potrebe za svađama i lošom atmosferom, čak ni kada postoje teške situacije. Znate, kada se zabavljate sa nekim i kada se samo viđate, to su uvek uzbudljive i lepe emocije, ali kada živite sa nekim, mirnim životom bez tenzije, onda je to velika stvar — rekla je Milena jednom za Hello.

Inače, Jug Radivojević je rođen 1972. u Beogradu.

U njegovoj porodici svi su se bavili pozorištem: otac Radoslav je reditelj, majka Ljiljana i sestra Ana glumice. Sa dva meseca života je prešao u Vranje, gde je i odrastao. Tu je počeo sa svojom karijerom u pozorištu „Bora Stanković“. Amatersku karijeru je nastavio u Dadovu, a prvu profesionalnu predstavu „Viktor“ je uradio 1994. godine.

Diplomirao je režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Svetozara Rapaića, gde i radi kao asistent na katedri za glumu. Režirao je u više od dvadeset pozorišta širom Srbije. Za svoja rediteljska ostvarenja dobio je brojne nagrade.

U oktobru 2019. imenovan je za direktora Beogradskog dramskog pozorišta gde je i danas.

