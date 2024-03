MONIKA LEVINSKI JE IMALA 22 KADA JE DOŽIVELA SVETSKU SRAMOTU: Evo kako je posle PAKLENE AFERE SA KLINTONOM vratila svoj život

Monika Levinski u novoj kampanji "Reformation" poziva sve žene u Americi da glasaju, i da iskažu svoj stav, sa stilom. Nove fotografije izazvale su veliko interesovanje javnosti i podsećaju na jedna od najvećih političkih skandala čiji je akter bila pre nekoliko decenija. Bivša sekretarica Bele kuće u intervjuu koji prati kampanju prisetila se poniženja kojem je bila izložena zbog te afere, a prokomentarisala je i kako se oseća nakon što je proslavila jubilarni 50. rođendan.

"Sa 22 godine ponižena, u 50. godini ikona", piše The Times koji navodi da je Monika Levinski uspela da vrati kontrolu nad svojim životom.

Monika Levinski debitovala je kao model u kampanji "Reformation" u okviru koje je pozvala žeen da glasaju na predsedničkim izborima 2024. Modni brend Reformation, koji sarađuje sa nestranačkom grupom za glasačka prava, opisala je ovu 50-godišnjakinju kao "heroja za mlade žene". Kako vi ovo komentarišete?

To ističe i elle.com, gde piše da tako Moniku doživljavaju pripadnici X i Z generacije, među kojima je i krettivna direktorka pomenutog brenda Loren Koan koja je rekla: "Vau, ova žena je neverovatno zabavna i pametna i pritom je "Ref babe", čime je naglasila da se uklapa sa koncepcijom Reformation.

Monika Levinski imala je sredinom devedestih aferu sa tadašnjim predsednikom SAD Bilom Klintom dok je radila kao pripavnica u Beloj kući. U to vreme 22- godišnja Monika bila je izložena uvredama i raznim drugim oblicima ponižavanja. Jednom prilikom je rekla da su je "feministkinje izneverile nakon što je skandal dospeo u javnost".

Na svom pohodu na izbore u decembru, rekla je da se sa 50 godina oseća kao "osnažena žena" i da želi da druge žene "iskoriste svoj glas" na biralištima.

“Prilično je jednostavno: izbori su upotreba glasa kako bi se taj glas i čuo i to je najvažniji, najmoćniji aspekt dekomkratije", rekla je u kampanji.

Nova modna kampanja Reformationa sarađuje sa vote.org, nepolitičkom organizacijom koja ima za cilj da poveća odaziv glasača putem informacija o registraciji i smernicama za svaku državu SAD.

Među ostalim poznatim ličnostima koje su promovisale neprofitnu organizaciju jeste i Tejlor Svift, kojoj se pripisuje zasluga za više od 35.000 registracija prošle godine.

Urednica kampanje “You’ve Got the Power” rekla je da ju je sa Monikom spojio zajednički prijatelj i da ju je ubedila "osmehom i Ref kašmirom". Levinski se u kampanji predstavlja u više modnih izdanja, a imala je i časove pokreta na kojima je učila kako da pozira iako je njen učitelj rekao da je sve odradila kranje spontano i prirodno.

"Ne znam hoće li ovo zvučati otrcano, ali mislim da je način na koji se žene mogu da se osećaju osnaženo da preoznaju u čemu im je možda potrebna veća pomoć i da tu pomoć i zatraže", poručila je Monika koja je pažnju urednice i mlađih generacija privukla nakon ranijeg govora o javnoj sramoti kojoj je bila izložena.

Dodala je: “U anketama smo videli da raste frustracija glasača i apatija. “Svi moramo da podsetimo jedni druge da ne smemo da dozvolimo da to stane na put potrebi da glasamo, da tako koristimo svoj glas. Tu je naša moć".

Monika je veliki zagovornik borbe protiv negativnih komentara na interntu i kaže da je "blokiranje" njena omiljena opcija.

"Mogu da iznosim svakakve komentare o politici ili nečijem izboru ponašanja, ali neću da šerujem sliku, čak i ako mrzim tu osobu, na kojoj se ismeva nečiji izgled, jer jednostavno mislim da to ne doprinosi meni kao osobi. Pokušavam da budem svesna toga".

Kada je neko uvredi, ima na umu i sledeće: povređeni ljudi povređuju druge. Setila se kada ju je neko pre više godina uputio oštar komentar:

“Ono što se pokazalo, budući da je jedan od ljudi iz mog okruženja pokazao malo saosećanja prem tom muškarcu bilo je to da je njegova žena nedavno preminula. Ja sam se javila samo i rekla sam mu: "'Žao mi je zbog tvog gubitka".

Ipak i dalje je uznemiruje činjenica da je onlajn zlostavljanje i te kako prisutno: "Ne znam zašto se naša sposobnost povezivanja s ljudima širom sveta još nije pretvorila u više globalne ljubaznosti".

Nakon što je pretrpela ono što je nazvala "globalnim poniženjem" zbog afere sa Klintonom, rekla je da joj je sada mnogo bolje. Prošlog leta slavila je 50. rođendan:

"Bojala sam se što ću napunti 49 godina, jer je 39. godina bila stvarno lošagodina za mene, a borila sam se da dođem do 40. Na kraju sam dobila pravi dar: bila je to godina prihvatanja. Mogla sam da prihvatim toliko toga o sebi i svom životu i o tome gde sam, pa je to značilo da je ulazak u 50. godinu bio sjajan. Uzbuđena sam zbog nove decenije i nadam se, što je za nekog ko je doživeo mnogo trauma čak i zastrašujuće da kaže".

