VERUJETE LI DA JE OVAJ ISTORIJSKI SELFI NASTAO PRE 10 GODINA? Srušio je internet u PAR MINUTA, a evo šta se sve od tad promenilo

Prošla je čitava decenija otkako je Elen Dedženeres srušila nekadašnji Tviter, današnju platformu X, i to nakon što je objavila zvezdani selfi na dodeli Oskara 2014. godine, čija je bila voditeljka.

S Elen su za fotografiju pozirali Meril Strip, Bredli Kuper, Bred Pit, Dženifer Lorens, Lupita Najongo, Anđelina Džoli, Čening Tejtum. Međutim, mnogo toga se promenilo otkako je ovaj deset godina star tvit podeljen više od dva miliona puta u razmaku od samo dva sata i koji je pritom srušio Tviter.

Ellen DeGeneres’ infamous #Oscar selfie was taken 10 years ago today. pic.twitter.com/wu4zrFDofw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 2, 2024

U to vreme Elen je još uvek vodila svoju emisiju "The Ellen Degeneres show", koja je nakon 19 godina poslednji put na malim ekranima emitovana 2022. godine, a Bred Pit i Anđelina Džoli bili su sveže venčani, no od 2019. godine vode žestoku brakorazvodnu bitku.

Zato su mnogi ostali zaprepašteni kada su shvatili da je prošla čitava decenija od kultnog selfija, što su komentarisali i na društvenim mrežama.

"Vreme leti! Čini se kao da je juče srušio internet. Zaista trenutak uhvaćen u istoriji Holivuda!", Dakle, iako možda nije jako ostario, selfi s Oskara uvek će biti jedan od kulturnih temelja 2010-ih", "Jedan od najvećih dana Tvitera! Nikada neću zaboraviti kako je ovo postalo viralno u nekoliko minuta i brzo postalo selfi s najviše lajkova u nekoliko sati", "Sećam se kako je ova fotografija srušila Tviter i misteriozno nestala", prisetili su se neki.

No čini se da je pompa oko selfija zvezda splasnula kod drugih, koji ga smatraju precenjenim i irelevantnim.

"Ovo je kultna slika, ali većina ljudi ne može ni da imenuje više od pet osoba na ovoj slici", "Najprecenjeniji trenutak pop kulture svih vremena", "Niko se toga ne seća do danas", "Ne bi postalo popularno da se danas kliknulo. Svi ti ljudi izgledaju tako nebitni u našim životima", "Dženifer Lorens i Meril Strip jedine su do kojih mi je stalo u ovom snimku", deo je zaključaka, no kako god bilo, definitivno je ostavio trag u modernoj kulturi kao jedan od najlajkovanijih selfija u istoriji društvenih mreža.

