TUNIS NIJE SAMO DESTINACIJA, TUNIS JE JEDINSTVEN DOŽIVLJAJ: Ukoliko do sada niste, isplanirajte posetu za dolazeće leto

Dobro došli u parče raja Mediterana, gde su se uređena bašta, peščana plaža i mavarska arhitektura udružili da bi turistima pružili jedinstveno iskustvo gostoprimstva i uživanja.

Razvoj turizma u Tunisu započeo je baš u Hammametu šezdesetih godina XX veka. Kao najstarija turistička destinacija u Tunisu, Hammamet je zadržao svoju tradiciju, stare zidine i objekte i danas predstavlja spoj tradicionalnog i modernog. Nаlаzi se u zalivu Hamamet, na jugu poluostrvа Kаp Bon, najplodnijeg i najzelenijeg dela Tunisa. Vrlo je popularan među turistima zbog lepih plaža, atrakcija, živopisnih predela, pijaca kao i velikog broja luksuznih hotela.

foto: Promo

Hotel Medina Solaria & Thalassa 5* se nalazi se u mestu Yasmine Hammamet. Udaljen oko 10km km od centra Hamameta, oko 97km od aerodroma u Monastiru, oko 70km od aerodroma u Tunisu.

Sačinjen je od 266 udobnih soba, od kojih mnoge imaju predivan pogled na more, a neke na divno dekorisanu baštu ili na bazen. Ono što je zajedničko za sve smeštajne jedinice su komfor i sve one sitnice koje na odmoru znače, od interneta, klime, televizora, telefona, mini bara, sefa, fena i balkona na kom ćete uživati u pogledu. Sve sobe u hotelu poseduju balkon, SAT TV, klima uređaj. Standardna soba je veličine 20m², sa pogledom na bazen, vrt ili more.

Hotel nudi luksuzan smeštaj i privatnu plažu. Pored moderno uređenih soba, gostima su na raspolaganju bazeni, razne dnevne i večernje animacije i aktivnosti, sportovi na vodi i spa centar. Za decu tu je kids club (4-12) i animacije.

foto: Promo

Hotel Medina Solaria & Thalassa 5* poseduje svoju peskovitu plažu, od koje ga deli ulica. Suncobrani, ležaljke i peškiri su na raspolaganju gostima bez doplate.

Ove godine, kao i prošle, za Tunis, ali i za Antaliju, možete leteti i iz Niša, a ne samo iz Beograda. I to nije sve, kada su u pitanju dobre vesti – za ljubitelje egipatskih letovališta, tu je još jedna popularna destinacija - Marsa Alam sa bezbroj dobrih i lepih hotela.

foto: Promo

Usluga u hotelu je All Inclusive – samoposluživanje (izbor više jela po hotelskim pravilima) – doručak, ručak i večera, užine i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima je na raspolaganju Lobby bar, Snack bar, Aqua Bar, kao i a’ la carte restoran. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića doplaćuju se dodatno.

U okviru hotela postoje prodavnice i suvenirnice, a gostima su na raspolaganju usluge rent- a- car agancije i salona za negu lepote, uz određenu nadoknadu, naravno.

foto: Promo

Hotel poseduje otvoreni i zatvoreni bazen, fitness centar, časove aerobika, streličarstva, mogućnost igranja fudbala, bilijara, tenisa, golfa i odbojke na plaži. Za ljubitelje sportova na vodi, postoji mogućnost uživanja u istim, uz određenu doplatu.

Hotel Medina Solaria & Thalassa 5* od spa usluga nudi samo tursko kupatilo (hamam) kao deo All Inclusive usluge, dok se sauna, masaže, tretmani za negu lica i tela plaćaju dodatno.

Novina, na koju smo izuzetno ponosni jeste naš novi sajt na kome možete odabrati bilo koju destinaciju na svetu, rezervisati i platiti online avio prevoz, smeštaj i transfer, a time sebi ispuniti možda i jednu od najvećih životnih želja.

foto: Promo

Izaberite za sebe pravu destinaciju i napravite online rezervaciju , a za sve nedoumice posavetujte se sa ljubaznim zaposlenima agencije putem kontakt centra na broj 011/655 78 00.

Promo