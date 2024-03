OSKAR 2024! Ovako je rangirano 10 ostvarenja nominovanih za NAJBOLJI FILM: Evo koje ocene su dobili od kritičara

Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Uskoro nas očekuje 96. po redu dodela Oskara koja će se održati 11. marta u Dolbi Teatar dvorani u Los Anđelesu. Akademija je ove godine odlučila da u kategoriji "Najbolji film" bude nominovano 10 ostvarenja, što je znatno više nego ranijih godina.

Bez obzira da li ste ih sve pogledali ili neke ste propustili, svakom od nominovanih treba da ti šansu, naročito jer ove godine dva evropka filma ušla u glavnu katergoiju "Anatomy of a Fall" i "The Zone of Interest".

foto: Apple TV+ - Appian Way - Apple Studios - Imperative Entertainment - Sikelia Productions / Christophel Collection / Profimedia

Publika će doneti svoj sud i odlučiti koji će film pogledati, a kritika je već uveliko dala svoj. Na osnovu ocena kritike iz svih krajeva sveta napravljena lista od najboljih i "najgorih" na ovogodišnjoj dodeli Oskara. Rangirani su na osnovu ukupne ocene.

Lista izgleda ovako:

10. Maestro (Prosečna ocena od kritike 79%)

9. Barbie (Prosečna ocena od kritike 88%)

8. The Zone of Interest (Prosečna ocena od kritike 91%)

7. American Fiction (Prosečna ocena od kritike 91%)

6. Killers of the Flower Moon (Prosečna ocena od kritike 91%)

5. Oppenheimer (Prosečna ocena od kritike 92%)

4. Poor Things (Prosečna ocena od kritike 93%)

3. Anatomy of a Fall (Prosečna ocena od kritike 96%)

2. Past Lives (Prosečna ocena od kritike 96%)

1. Holdovers (Prosečna ocena od kritike 97%)

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

Bonus video:

01:07 Ekskluzivno: Oskar Ruđeri za Kurir