ZBOG NJE JE OSTAVIO ŽENU NAKON 25 GODINA I IZGUBIO 35 MILIJARDI EVRA: Upoznao ih je njen muž, njihova AFERA uništila DVE PORODICE

Osnivač Amazona Džef Bezos (60), ponovo je najbogatiji čovek na svetu. Do pre pet godina živeo je mirnim porodičnim životom, a njegove privatne prilike retko su bile tema medija. No tada se zaljubio u bivšu TV voditeljku Loren Sančez, s kojom je prošlog leta letovao u Hrvatskoj.

Njih dvoje su objavili svoju vezu 2019. godine, nakon što je on saopštio da se nakon 25 godina braka razvodi od bivše supruge, Mekenzi. Prošle godine je novinarka i pilotkinja helikoptera za Wall Street Journal ispričala kako izgleda njihova veza.

foto: AP/ Patrick Semansky

'Volimo kad smo zajedno i volimo da radimo zajedno. Letimo zajedno. Vežbamo zajedno. Stalno smo zajedno", rekla je.

Dodala je da je osnivač Amazona "stvarno smešan", istakavši da je "stalno zasmejava. Zna da se glupira".

foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kad sam prvi put čula njegov smeh, pomislila sam: 'Opa! Šta je to?' Sada mi se sviđa. A ako sam na zabavi i razdvojimo se, sve što treba da uradim je da pričekam sekundu i on se nasmeje", rekla je.

U intervjuu koji je dao 2022. godine Bezos je rekao da planira da donira većinu svog novca, a Sančez je otkrila više.

foto: Profimedia / Paul Ellis

"Džef mi je uvek govorio, otkad ga poznajem, da će većinu svog novca dati u filantropske svrhe", istakla je. Reč je o 124 milijarde dolara.

"Možete jednostavno da date novac, ali mi to shvatamo ozbiljno. Verujemo u ulaganje u pojedince, radimo direktno s ljudima čije živote želimo da promenimo", rekla je.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Mnogima je zanimljivo to što je Loren i dalje u odličnim odnosima s bivšim igračem američkog fudbala, Tonijem Gonzalesom, od kog se razišla nedugo nakon rođenja njihovog 20-godišnjeg sina Nike 2001. godine, a da je dobra i s njegovom trenutnom suprugom Oktober, dokazuju i njihove zajedničke fotografije na Instagramu.

"Kada deliš decu sa svojim prijateljima", napisala je tako jednom Oktober uz fotografiju s Loren, koja je s Gonzalesom dobila dvoje dece - Maliju (13) i Rivera (11).

foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Loren se nakon razvoda 2005. godine udala za Patrika Vajtsela, s kojim ima 13-godišnju ćerku Eleanor i 15-godišnjeg sina Evana. Vezu s Bezosom započela je, 2018. godine, dok su oboje još bili u braku, a zahtev za razvodom podnela je 2019. godine. U to vreme se i Bezos razveo od tadašnje supruge Mekenzi, s kojom ima tri biološka sina i usvojenu ćerku iz Kine.

Bezos i Sančez tajno su se viđali iza leđa svojih bračnih partnera, a upoznali su se upravo putem njenog tadašnjeg supruga, Patrika Vajtsela. Džef i on bili su dobri prijatelji, a on ju je upoznao s Bezosom pre više od deset godina.

Mekenzi Skot i Džef Bezos foto: Profimedia

U jednom trenutku su procurile kompromitujuće poruke između Bezosa i Sančez, ucena nije nedostajalo, ali ljubavnici su uspešno postali "normalan" par. Inače, Sančez je karijeru započela kao reporterka i voditeljka, a dugo vremena je vodila "Good Day LA" na Fox 11 televiziji. Kasnije se okušala i kao pilotkinja u helikopteru, a onda je osnovala i svoju kompaniju za snimanje. Imala je i nekoliko televizijskih i filmskih uloga, vodila šou "So You Think You Can Dance", te se pojavila u filmskim hitovima "Fight Club" i "The Day After Tomorow".

Bezos ju je zaprosio 2020. godine, a bivšoj je supruzi, s kojom je u braku bio 25 godina, prilikom razvoda morao je da uruči 38 milijardi dolara. Neki kažu da je ona znala za Džefovu aferu i da su prema tome tempirali vreme kada će objaviti razvod na društvenim mrežama, a šta je od toga istina, nikada nećemo znati.

