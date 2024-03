"JA SAM GLADIJATORKA IZ NIŠA" Operska pevačica sa neobičnim hobijem: U Rimu se, uz pomoć mača, suočava s muškarcima! ČUDESNA PRIČA

Gladijatorske bitke su nastale oko trećeg veka p.n.e. u Rimu, a u današnjoj istoriji, osim kroz razgovore, jedva da možemo naći ogranak materijalnog nasleđa ove discipline.

Međutim, oni i danas postoje! Da stvar bude još interesantnija, postoje (ili postoji) žena i to iz Srbije, Niša, koja uživa u merenju snaga i to sa pravim mačevima.

Upoznajte se sa pričom Dragane Moles, operskom pevačicom koju je zainteresovala veština od koje bi mnogi muškarci posustali.

foto: Britanski Muzej!

Zbog ljubavi prema istoriji počela je da se interesuje za ovu neobičnu disciplinu:

- Ja sam niška gladijatorka! Dakle, živim u Rimu i bavim se totalno drugom profesijom. Uglavnom, u Rimu gaje rimsku istoriju, koju ja i te kako volim. Samim tim sam morala da pronađem ljude koji je isto vole. Naišla sam na neku grupu koja gaji sve što se tiče starog Rima. Jednostavno se desilo da je mene to zainteresovalo i počela sam da treniram sa njima. Tamo su maltene sve muškarci i to je veoma grub sport, odnosno agresivan. Verujem da ni jedan muškarac ne bi izdržao duže od minut i po.

01:19 OPERSKA PEVAČICA IZ NIŠA KOJA JE GLADIJATOR?! Upoznajte Draganu koja se bavi NAJAGRESIVNIJIM SPORTOM

Ona se bori sa muškarcima, u Rimu, sa pravim noževima i mačevima:

- Profesionalni gladijatori su se borili do puštanja prve krvi, a ne do smrti. U suštini sport traži da budeš uvežban da ne povrediš svog protivnika jer se borite sa pravim mačevima. Dakle, to su gvozdeni mačevi koji imaju tri kilograma. Štitovi, šlemovi, oprema nije uopšte laka, ali je mnogo zabavno. Uglavnom volim da se borim sa muškarcima, iako ima još nekolicina devojaka. U celom svetu ima jednocifren broj gladijatorki. Stalno sam puna modrica. Umem i da heklam, ali bih pre izašla da se borim.

