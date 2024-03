"ZLOSTAVLJAO ME JE..." Zvezda dečjih serija rešila da progovori POSLE 20 GODINA: Izneće sve detalje PAKLA koji je proživeo

Drejk Bel će u nadolazećoj seriji "Investigation Discovery" prekinuti ćutanje o žestokim optužbama da ga je trener dijaloga na Nikelodeonu seksualno zlostavljao dok je bio maloletan.

Prema Page Six-u, u opisu epizode najavljivane serije "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", u kojoj Bel priča o ovom uznemirujućem događaju stoji: “Bivša zvezda Nikelodeona, Drejk Bel javno će, po prvi put, podeliti priču o zlostavljanju koje je trpeo od Bajana Peka".

- Kad sam čuo da je Brajan Pek bio seksualni predator, odmah sam se zapitao koga je povredio - kaže glumac Brajan Herni u snimku, odnosno, najavi emisije. Bivša zvezda Nikelodeona, Đovoni Semuels, zatim dodaje da ne zna "kada se pomenuti slučaj dogodio".

Zatim vidimo prizor Bela koji ulazi u slabo osvetljenu sobu i gleda u kameru kao da je spreman da konačno podeli svoju stranu priče. Tačni detalji njegovog zlostavljanja još nisu objavljeni. Premijera serije "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" zakazana je za 17. i 18. mart.

Naime, bivši reditelj radio je na Nikelodeonovom hitu "The Amanda Show", seriji u kojoj je Bel glumio. Pek, koji sada ima 63 godine, 2003. je uhapšen pod optužbom za bludne radnje nad detetom i oralni odnos s osobom mlađom od 16 godina. Godinu dana kasnije osuđen je za seksualno zlostavljanje nepoznatog glumca Nikelodeona i osuđen na 16 meseci zatvora.

Bel je navodno bio pomenuti maloletnik u tom slučaju. Bivša dečja zvezda nastavila je da glumi u seriji "Drake i Josh", od 2004. do 2007, nakon što se navodno zlostavljanje dogodilo. Alum serije "Boy Meets World", Vil Fridl, nedavno je progovorio o tome kako ga je Pek navodno tretirao i govorio o bliskom odnosu koji je nekad gajio s osuđenim zločincem.

- Nisam baš išao na zabave. Nisam baš bio za te stvari, ali nakon što sam snimio "Boy Meets World", taj tip se toliko uvukao u moj život, radili smo na još tri projekta zajedno - rekao je glumac, poznat po ulozi Erika Metjusa.

- Osoba koju je predstavljao je bila sjajna, duhovit tip koji je bio stvarno dobar u svom poslu, a ti si hteo da se družiš s njim... Viđao sam ga svaki dan, družio se s njim svaki dan, razgovarao s njim svaki dan - podelio je svoju priču Fridl.

Kad je Pek bio optužen za seksualno zlostavljanje, oba glumca su se složila da ga podrže na sudu.

- Sedeli smo u toj sudnici, ali s pogrešne strane - rekao je Fridl.

- Žrtvina majka se okrenula i rekla: "Pogledaj koje si poznate ljude doveo sa sobom, ali to ne menja ono što si učinio mom detetu". Nakon te izjave samo sam sedeo tamo i želeo da umre - prepričao je.

- Okrenuo nas je protiv žrtve i sada smo u njegovom timu. To je stvar na koju gledam unazad kao na svoju večnu sramotu - zaključio je Fridl.

Nejasno je šta je na kraju navelo Bela da konačno istupi nakon decenija anonimnosti.

