ŠOK FOTKA MADONINE ĆERKE KOJA JE NA KORAK DO VRIŠTEĆE GOLOTINJE: Bradavice "SEVAJU" ispod providne čipke, a tek intimna zona...

Maksimalno provokativni stajlinzi jesu svetski modni trend i brojne poznate ličnosti su prigrlile taj trend - neke među njima su prilično iznenadile javnost poput glumice Olivije Vajld koja je nedavno razotkrila grudi na reviji u Parizu. Novo modno izdanje u tom popularnom stilu zabeleženo je juče takođe u francuskoj prestonici, na reviji modne kuće Saint Laurent.

To izdanje nosila je ćerka Madone i Karlosa Leona Lurd Marija Čikone Leon. Pojavila se u kostimu koji se bukvalno nosi od glave do pete, potpuno je providan, a na sve se nadovezalo i to da poznata naslednica nije nosila brushalter. "Diskretno" je to pokazala tako što je skinula kaput na jedno rame, a izazovnosti stajlinga doprineo je i minijaturni veš, koji je ćerka slavne pevačice i koreografa nosila visoko podignuto na kukovima.

Drsko je Lurd pozirala, a imajući u vidu njena prethodna modna izdanja, bilo je primetno da nije toliko pratila trendove, čak im je i kontirala. Ali je golotinja kao stil postala toliko popularna na svetskoj sceni da nas ne čudi što i Madonina ćerka prati taj pravac. Osim toga, ovako izazovan način odevanja ili skidanja ukalapa se sa njenim modnim ukusom.

Vodeći trend jedni obožavaju dok ga drugi ocenjuju čak i kao veoma vulgaran.

