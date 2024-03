MONIKA BELUČI I TIM BARTON UOČENI U GRADU, A 1 DETALJ JE BAŠ SRAMOTAN: Svi gledaju šta muškarac RADI pored glumice i IŠČUĐAVAJU SE

Poznati par Monika Beluči i Tim Barton ne pojavljuju se toliko često zajedno u javnosti što je navelo na sumnju da je njihova veza zapala u krizu, ali nije tako. Glumica i reditelj su i dalje u ljubavi. Doputovali su pre dva dana u Barselonu gde je juče on otvorio izložbu ''Tim Burton's Labyrinth'' koja na zanimljiv način prikazuje njegov filmski rad. Izožba je ranije bila upriličena u Parizu, Madridu, Briselu.

foto: Europa Press Reportajes / Zuma Press / Profimedia

Posetioci te izložbe odlaze na kraće putovanje kroz filmove Tima Bartona "Charlie and the Chocolate Factory", "Batman", "Beetlejuice", "The nightmare before Christmas" i mnoge druge.

Reditelj Tim Barton viđen je dan pre otvaranja izložbe ispred poznatog hotela u Barseloni, gde se pojavila i Monika Beluči u ležernom stilu kakav ima godinama unazad iako je ranije pratila drugačije trendove.

foto: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Beluči je izašla iz kombija noseći na ramenu ogromnu putnu torbu dok je muškarac koji je možda član obezbeđenja ili radnik u hotelu, hodao pored nje. Malo džentlmenstva ne bi bilo nadomet. Doduše, glumica se često viđa kako nosi sama svoj prtljag, bilo to na aerodromu ili na nekom drugom mestu. Pokazuje da može sve sama, ali opet mala pomoć ne bi bila suvišna.

foto: Russo / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bilo je ranije i džentlmena u društvu Monike Beluči, kao na primer 2023. kada je doputovala u Grčku.

Bartona izgleda ovaj put nije bilo u blizini da pomogne, a iako ga prate komentari da je presrećan u društvu Monike Beluči, nekima je zapalo za oko kako joj, dok poziraju na crvenom tepihu, govori gde treba da stane što se mnogima nije dopalo.

foto: Anna Maria Tinghino / imago stock&people / Profimedia

To je utisak o javnim nastupima, a šta Monika kaže o njihovoj vezi? "Ono što mogu reći... Drago mi je da sam upoznala čoveka, pre svega. To je jedan od onih susreta koji se retko događaju u životu... Znam čoveka, volim ga, a sad idem da upoznam i njega kao redatelja, počinje još jedna avantura", rekla je za Elle France u junu prošle godine, nakon što su mesecima krili romansu.

Poručila je: "Volim Tima. I imam veliko poštovanje prema Timu Bartonu. Volim ovaj svet snova u kojem su čudovišta ljubazna, kao da svoje mračne aspekte možemo da pretvoimo u nešto svetlo, opraštajuće. Filmovi Tima Bartona mnogo govore o tome".

foto: Nicolas Liponne / AFP / Profimedia

Monika i Tim prvi put su se upoznali pre 17 godina, ali kažu da su počeli da se zabavljaju nakon što su se sreli na lumière Film Festivalu u Lionu, u oktobru 2022. Vest o njihovj romansi pojavila se u februaru prošle godine, kada je Paris Match napisao da se par "nakratko susreo na stepenicama Palais des Festivals u Kanu 2006. ali da su se 16 godina kasnije, iza kulisa drugog festivala, zbližili". godina kasnije, iza kulisa drugog festivala, zbližili".

foto: Carlos Del Pozo/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Monika Beluči rastala se 2019. od umetnika Nikolasa Lefebvrea 2019. Bila je od 1997. do 2013. u braku sa glumcem Vensanom Kaselom sa kojim ima ćerke Devu i Leoni. a od 1990. do 1994. trajao je njen brak sa Klaudijem Karlosom Basom.

Barton je od 1987. do 1991. bio oženjen glumicom Lenom Gizeke. Iza sebe ima vezu sa glumicom Helenom Bonam Karter, sa kojom je dobio ćerku Nel i sina Bilija.

