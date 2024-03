ZARAĐUJE I DO 750.000 $ PO VIDEU, A NI REČ NE PROGOVORI: Dobio otkaz u fabrici pa postao PLANETARNA ZVEZDA, a evo zašto uvek ĆUTI

Senegalac Habi Lejm stekao je veliku popularnost na TikToku tokom pandemije koronavirusa nakon što je izgubio posao u fabrici.

Danas ga prati 161 milion ljudi na TikToku, a njegovi snimci jedni su od najprepoznatljivijih mimova na internetu.

On, međutim, u svojim videima ne izgovara nijednu jedinu reč, već samo gleda u kameru i sleže ramenima.

Lejm je u razgovoru za CNN 2022. godine ispričao da je njegova taktika unapred smišljena. Objasnio je da su njegove tihe reakcije osmišljene s ciljem kako bi personifikovao izraz ''tresem glavom'', inače poznat kao ''smh'' (eng. ''shaking my head'').

''Došao sam na tu ideju jer sam video da kruže ti ''smh'' snimci i svidela mi se ideja da unesem malo jednostavnosti u to. Taj gest došao je slučajno, ali tišina nije. Smišljao sam način kako da to dopre do što više ljudi. A najbolji način je bio ne govoriti'', rekao je tiktoker.

''Možda je to zato što su moji izrazi lica smešni i nasmeju ljude, ali ova jednostavnost zasmejava ljude i ja to volim'', dodao je.

Uprkos tome što broji 161 milion pratilaca, kaže da ga brojke ne motivišu za snimanje videa, već to što zasmejava ljude.

''Nije me briga da li sam prvi, drugi ili četvrti najpopularniji na TikToku. Počeo sam da snimam jer sam hteo da nasmejem ljude u tom periodu karantina. I nastavljam da snimam s istim idealima. Srećan sam zbog svojih postignuća, ali to nisu moji prioriteti'', zaključio je Lejm.

Kako piše Just Jared, Habi je otkrio da za jedan plaćeni video može da dobije i do 750.000 dolara.

Zahvaljujući TikToku, Habi je postao jedna od najvećih svetskih zvezda, a u svojim videozapisima često ugosti i brojna poznata imena iz filmske, modne, sportske i muzičke industrije. Tako je dosad snimao s Naomi Kembel, Džonom Sinom, Robertom Daunijem Džuniorom, Krisom Pratom, Dejvidom Bekamom, Ronaldom, Tomom Kruzom i mnogim drugima.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

Bonus video:

00:57 TIKTOKER ZGROŽEN PRIZOROM NA LETOVANJU U HRVATSKOJ: Skočio je u more, a onda video nešto od čega mu se ŽELUDAC PREVRNUO