VODITELJ POSTAVIO JEDNO PITANJE MASKU, PA OSTAO BEZ MILIONA Bivši CNN-ovac naljutio milijardera: Ne moram da odgovorim (VIDEO)

Mask je vlasnik X-a, ranije poznatog kao Tviter, i često se samoproglašava "apsolutistom slobode govora".

U postu na X, kompanija sa sedištem u San Francisku je objavila samo da je nakon pažljivog razmatranja "odlučila da ne ulazi u komercijalno partnerstvo sa emisijom".

Dodaje se da je Lemonova emisija "dobrodošla objaviti svoj sadržaj na X, bez cenzure, jer verujemo u pružanje platforme kreatorima da prošire svoj rad i povežu se s novim zajednicama."

U videu objavljenom na Eksu, Lemon je izjavio da je "Ilon Mask ljut" i rekao da će intervju sa milijarderom i direktorom Tesle emitovati na Jutjubu i putem podkasta u ponedeljak.

Lemon nije ulazio u detalje o razlozima za Maskovo navodno nezadovolljstvo, ali je napisao: “Tokom našeg razgovora, stalno sam mu ponavljao da, iako je ponekad bilo napeto, mislio sam da je dobro da ljudi vide i čuju našu diskusiju i da će učiti iz našeg razgovora.”

„Ali očigledno apsolutizam slobode govora ne važi kada mu pitanja o njemu postavljaju ljudi poput mene“, dodao je.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U kasnijem razgovoru CNN-a sa Lemonom, Erin Burnet je pustila isečke intervjua sa Maskom u kojem je izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX postao nervozan kada je dobio pitanje o moderisanju sadržaja i širenju govora mržnje na Eksu.

Lemon je pitao Maska veruje li da on i njegova društvena platforma imaju bilo kakvu odgovornost za moderisanje govora mržnje na X. Izdvojio je kao primer širenje “velike teorije zamene”, rasističkog uverenja koje, u svom najekstremnijem obliku, lažno tvrdi da Jevreji stoje iza zavere da se umanji uticaj belaca u SAD.

Mask je oštro odgovorio da ne mora da odgovara na pitanja novinara.

"Jedini razlog zašto sam u ovom intervjuu je taj što ste vi na X platformi i što ste to tražili", rekao je. “Inače ne bih dao ovaj intervju.” Kada je Lemon postavio pitanje o kritikama sa kojima se Mask suočio zbog govora mržnje, Mask je odgovorio: „Kritikuju me stalno. Nije me briga.”

X je u januaru najavio "novo partnerstvo" sa Lemonom za ovu emisiju, rekavši da će tri puta sedmično objavljivati 30-minutne epizode na teme kao što su politika, kultura, sport i zabava. Taj je dogovor bio deo napora platforme koja se bori da ojača ponudu sadržaja i privuče oglašivače. X je takođe najavio emisije koje će voditi bivša članica Kongresa Tulsi Gabard i sportski radijski voditelj Džim Ruom.

Lemona je prošle godine CNN otpustio nakon 17 godina rada. Njegova smena usledila je nešto više od dva meseca nakon što se izvinio zbog komentara u eteru o tome da tadašnja republikanska predsednička kandidatkinja Niki Hejli nije bila u "najboljem dobu" kojeg je napravio tokom svoje kratke karijere kao voditelj jutarnjeg programa.

Ostao bez miliona

Yahoo FInance navodi da je dogovor voditelja uključivai besplatan Tesla Cibertruck, 5 miliona dolara unapred uz platu od 8 miliona dolara i vlasnički udeo u kompaniji vrednoj više milijardi dolara.

Kurir.rs/Glas Amerike/D.M.