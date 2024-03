ON JE GLAVNA META ELONA MUSKA: I samo jedan će izaći kao pobednik u najmučnijoj tehnološkoj borbi današnjice

Musk možda nema dobitnu tužbu protiv OpenAI, kompanije kojoj je pomogao da se osnuje pre skoro deceniju, ali otvoreni mega preduzetnik ima prednost kada je u pitanju borba sa Altmanom na sudu javnog mnjenja, izjavilo je nekoliko stručnjaka za odnose s javnošću.

- Sam Altman se bori sa najvećim svih vremena. Kao da ulazi u ring sa Muhamedom Alijem iz sveta tehnologije, rekao je Evan Nirman, osnivač i izvršni direktor globalne krizne PR firme Red Banian.

Krajem prošlog meseca, Musk je bacio rukavicu na Altmana kada je podneo tužbu protiv njega i OpenAI kalifornijskom sudu, navodeći da je kompanija koju podržava Microsoft prekršila „osnivački sporazum“ iz 2015. godine o razvoju veštačke opšte inteligencije u korist čovečanstva, a ne kao profitna kompanija.

foto: Shutterstock

Musk već godinama puca na Altmana i OpenAI, ali Altman i njegova kompanija su ostali neutralni - sve do nedavno.

U nedavnom podnesku, OpenAI je ocenio Muskovu tužbu kao „neozbiljnu“ i „nekoherentnu“, tvrdeći da se Musk ponašao iz ljubomore na uspeh OpenAI nakon što je otišao iz kompanije 2018. Kompanija je takođe objavila niz mejlova koji se pojavljuju da pokaže da Musk ne samo da je podržao prelazak startapa na profitni model, već je podstakao kompaniju da se „prikači Tesli kao svojoj gotovinskoj kravi“.

Tužba je suprotstavila dva najmoćnija izvršna direktora u tehnologiji. Ali to možda neće biti fer borba, smatraju stručnjaci za odnose s javnošću.

Altman i OpenAI imaju „više da izgube“ u ovoj borbi od Muska jer „nisu bili podvrgnuti istoj kontroverzi, kritici i kritici“ kao što su Musk i njegove kompanije poput Tesle, SpaceX-a i sajta društvenih medija X pretrpeli, rekao je Nierman.

foto: Shutterstock

Na Maskovu reputaciju je već uticalo ono što je Nirman nazvao „serijom PR pogrešnih koraka” poslednjih godina, ali je rekao da je Maskov „brend u ovom trenutku mnogo veći od Sema Altmana, u dobru ili u zlu”.

„Bio je u mnogo teških borbi i uvek je uspevao da izađe na mestu“, rekao je Nirman, koautor knjige „Prokletstvo kulture poništavanja“, o Masku.

XAI DOBIJA POJAČANJE

Muskova tužba OpenAI stavlja kompaniju koja je napravila ChatGPT i koja sada vredi 86 milijardi dolara u vruće mesto, dok je njegovom sopstvenom pokretanju veštačke inteligencije dala podsticaj u tom procesu, rekli su i drugi PR stručnjaci.

„Elon Musk je najbolji PR kaskader kojeg sam ikada video“, rekao je Kajl Arteaga, izvršni direktor nacionalne tehnološke PR kompanije, The Bulleit Group. „Elonu nije stalo da dobije ovu tužbu, sve što radi je da krade medijsku pažnju OpenAI-a i ubacuje trunke sumnje u glave programera.“

foto: Shutterstock

Iako su pravni stručnjaci rekli da će Muskova tužba verovatno biti odbačena, Arteaga je objasnio da je Musk, kroz tužbu, pozicionirao svoj rivalski startup sa veštačkom inteligencijom, kAI, visoko na tržištu veštačke inteligencije, zahvaljujući medijskom izveštavanju koje je dobio u vezi sa tužbama.

„Ono što je Elon uradio je u osnovi preskočio sve glavne igrače — Anthropic, Cohere, Mistral, Gemini i CoPilot. On u suštini pokušava da se pozicionira kao igrač broj 2 u svemiru,“ rekao je Arteaga.

(Arteaga predstavlja osnivača i izvršnog direktora Impulse Space Toma Muellera, suosnivača SpaceX-a.)

Muskova tužba je takođe stavila OpenAI pod mikroskop, navodi Nierman.

„Samo zbog činjenice da Elon Musk izaziva zabrinutost, to će imati ogroman remetilački uticaj na OpenAI“, rekao je Nierman.

Alan Dunton, generalni direktor SHIFT Communications, krizne PR firme u San Francisku, rekao je da i Musk i Altman vode svoju vrlo javnu pravnu borbu na potpuno suprotan način na koji bi on savetovao svoje klijente, ali veruje da će Muskov brend ostati uglavnom nepovređen.

Što se tiče Altmana, mnogo manje poznate ličnosti široj javnosti, prerano je reći, rekao je.

foto: Printscreen YT

„Ako ste odlučili da ste za Elona, mislim da ćete biti za Elona, bez obzira šta on uradi“, rekao je Danton.

Musk je više puta i javno kritikovao OpenAI i Altmana tokom godina, proglašavajući OpenAI „laž“ i kao „kompaniju zatvorenog izvora, maksimalno profitabilnu kompaniju koju efektivno kontroliše Microsoft“.

Prošle nedelje, izvršni direktor Tesle rekao je u postu na X kao odgovor na OpenAI da će odustati od tužbe ako kompanija promeni ime u "ClosedAI", otkrivajući naizgled sitničku prirodu njegove borbe.

AKO SE RVAŠ SA SVINJOM, NA KRAJU ĆEŠ POSTATI BLATNJAV

Međutim, ne slažu se svi stručnjaci da je Musk do sada odigrao pobedničku ruku. Ajelet Nof, osnivač i izvršna direktorka globalne tehnološke PR firme SlicedBrand, rekla je da su Muskovi ispadi išli u Altmanovu korist.

- Cela saga se veoma negativno odražava na Muskovu ličnost, rekla je Nof.

On je u suštini izjavio da je pokrenuo OpenAI zajedno sa Altmanom kako bi bio od koristi čovečanstvu, i mislim da su njegove nedavne akcije pokazale da je zaista više zabrinut za dobrobit Elona Muska.

foto: EPA Tolga Akmen Pool

- Uvažavajući način na koji je Altman rešio situaciju stavio je Altmana „u sjajno svetlo, rekla je Nof.

Suočen sa Muskovim veoma javnim nesporazumima, Altman je bio više diplomatski u svojim odgovorima.

On je prošle godine rekao podkasteru Leksu Fridmanu da razume da je Musk „zaista pod stresom“ zbog bezbednosti veštačke inteligencije, ali bi želeo da milijarder učini više da prizna posao koji je OpenAI uradio kako bi rešio zabrinutost u vezi sa tehnologijom.

Ranije ovog meseca, Altman je rekao veteranskoj tehnološkoj reporterki Kari Svišer da je Musk bio njegov "apsolutni heroj" dok je odrastao.

Tokom intervjua, Svisher je rekla Altmanu da misli da je Muskova tužba "glupost".

foto: Shutterstock

"Mislim da je on otvorena rana. I to moramo da osećamo svaki dan", rekao je Svisher, koji je intervjuisao Maska u više navrata, o tužbi. "To nije ugovor. To je otvorena rana prošlosti što je napravio grešku", dodala je ona.

U međuvremenu, OpenAI-jevo objavljivanje privatnih mejlova od Muska pokazuje da su Altman i njegova firma spremni za obračun, rekao je Nierman.

„Objavljivanje ličnih razmena e-pošte na mreži pokazuje spremnost da se prljav veš emituje u javnosti i šalje poruku da nameravaju ne samo da se prevrnu, već da uzvrate“, rekao je Nirman.

"Postoji izreka da ako se rvate sa svinjom, na kraju ćete postati blatnjavi", rekao je Nierman. "I mislim da u ovom slučaju imate dvoje ljudi koji su voljni borci u ovom rvačkom meču."