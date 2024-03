KADA ĆE AI PRESTIĆI ČOVEKA? Elon Musk izneo svoju prognozu: Ovo je datum kada će biti pametnija od svih ljudi zajedno

U diskusiji je Kurzvajl rekao Roganu da će veštačka inteligencija na ljudskom nivou postati stvarnost do 2029. On je rekao: „Nismo baš tamo, ali bićemo tamo, a do 2029. će odgovarati svakoj osobi. U stvari, smatram se konzervativcem. Ljudi misle da će se to dogoditi sledeće ili sledeće godine."

Reagujući na snimak diskusije o X, Musk je napisao: „AI će verovatno biti pametniji od bilo kog čoveka sledeće godine. Do 2029. AI je verovatno pametnija od svih ljudi zajedno."

ŠTA JE AGI?

AGI ili veštačka opšta inteligencija je ovih dana postala popularna reč među tehnološkim liderima širom sveta, nakon uspona sistema veštačke inteligencije kao što su ChatGPT i Gemini. Međutim, još uvek ne postoji usaglašena definicija pojma, i opšte je prihvaćeno da je to faza u kojoj AI model stiče dovoljno veština da izvrši bilo koji zadatak koji ljudi mogu da urade sa jednakim ili boljim veštinama.

foto: Shutterstock

Čak i među tehnološkim liderima, postoji velika neslaganja oko toga kada ili čak da li će AGI postati stvarnost, i da li će dovesti do potencijalne štete ili koristi za ljudsku rasu. Hajde da pogledamo šta različiti tehnološki lideri misle o AGI.

META JAN LEKUN:

U interakciji sa Time Magazinom ranije ove godine, Meta glavni naučnik AI Jan LeKun je rekao da trenutni LLM koji pokreću AI chatbote nisu na putu ka AGI. Rekao je: „Zapanjujuće je kako (LLM-ovi) rade, ako ih obučavate u velikom obimu, ali je veoma ograničeno.

foto: Shutterstock

Danas vidimo da ti sistemi haluciniraju, oni zapravo ne razumeju stvarni svet. Potrebne su im ogromne količine podataka da bi dostigli nivo inteligencije koji na kraju nije tako veliki. I ne mogu stvarno da rasuđuju. Oni ne mogu da planiraju ništa drugo osim stvari za koje su obučeni. Dakle, oni nisu put ka onome što ljudi zovu „AGI." Mrzim taj izraz. Oni su korisni, nema sumnje. Ali oni nisu put ka inteligenciji na ljudskom nivou."

SUNDAR PICHAI NA AGI:

U interakciji sa Njujork tajmsom, izvršni direktor Google-a Sundar Pichai odbacio je debatu oko AGI-ja, rekavši da će sadašnji sistemi biti „veoma veoma sposobni“ u budućnosti.

foto: Shutterstock

Rekao je: „Kada je A.G.I.? Šta je to? Kako to definišete? Kada dolazimo ovde? Sve su to dobra pitanja. Ali meni to skoro i nije važno jer mi je tako jasno da će ovi sistemi biti veoma, veoma sposobni. I tako skoro da nije važno da li ste stigli do A.G.I. ili ne; imaćete sisteme koji su u stanju da donesu koristi u razmerama koje nikada ranije nismo videli, i potencijalno da izazovu stvarnu štetu. Možemo li imati sistem veštačke inteligencije koji može da izazove dezinformacije u velikim razmerama? Da. Da li je to A.G.I.? Zaista nije važno."

SEM ALTMAN NA AGI:

Osnivač i izvršni direktor OpenAI Sem Altman bio je među istaknutim glasovima o potencijalnim koristima koje bi AGI mogao da donese čovečanstvu. Govoreći za Time Magazine prošle godine, rekao je: „Mislim da će AGI biti najmoćnija tehnologija koju je čovečanstvo do sada izmislilo. Ako razmišljate o ceni inteligencije i jednakosti inteligencije, cena pada, kvalitet se mnogo povećava, i šta ljudi mogu da urade sa tim. To je sasvim drugačiji svet. To je svet koji nam naučna fantastika već dugo obećava - i po prvi put, mislim da bismo mogli da počnemo da vidimo kako će to izgledati."