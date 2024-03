KAD SU POLICAJCI VIDELI NJENU GLAVU, PRENERAZILI SU SE: Njenu smrt povezivali sa SEKTAŠEM, a način na koji je poginula je MORBIDAN

Nijedna smrt slavne ličnosti nije bila tragičnija ili strašnija od one koje zadesila Džejn Mensfild. Saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom 1967. bila je toliko užasna da je podstakla glasine o kletvama i obezglavljivanju koje i danas traju.

Džejn Mensfild rođena je 19. aprila 1933. u Pensilvaniji. Vera Džejn Palmer je u Holivudu promenila ime u Džejn Mensfild. Sa samo 17 godina udala se za Pola Mensfilda. Kada su ona i Pol stigli u Holivud, Mensfild je imala 21 godinu, ali je već bila supruga i majka.

Džejn Mensfild se u početku borila da pronađe uloge u Holivudu. Međutim, nije imala problem da iskoristi svoj izgled kao "kartu" koja će joj otvoriti vrata u svetu šou-biznisa. Džjen je poznata kao jedna od prvih Plejboj zečica.

Pokazalo se da je to bila velika godina za Džejn Mensfild. Ne samo što je postala popularna širom Amerike zbog naslovnice magazina za odrasle, već je i debitovala na velikom platnu. Mansfild 1955. godine je dobila uloge u filmovima Pita Kelija "Blues", "Hell on Frisco Bay" i "Illegal". Mensfild se iste godine kada je njena karijera uzletela razvela od Pola, ali je zadržala njegovo prezime.

Merilin Monro bila je prva i najveća holivudska plavokosa bomba, ali Džejn Mensfild je predstavljala pretnju za Monro nakon što je potpisala šestogodišnji ugovor sa filmskom kompanijom 20th Century Fox 1956. godine.

Polse uloge u "The Girl Can't Help It" (1956), kompanija je počela da reklamira Mensfild kao „Marilin Monro King-Size“. Džejn Mensfild u intervjuima je uporno naglašavala da nije pokušavala da kopira Merilin Monro, ali Monro nije verovala u ove tvrdnje. U stvari, Monro je odbacila Mensfild kao jeftinu imitaciju, rekavši: „Sve što ona radi je imitiranje mene – ali njene imitacije su uvreda za nju kao i za mene. Znam da bi trebalo da bude laskavo što je neko inspirisan vama, ali ona to radi tako prostački, tako vulgarno – voleo bih da imam neka pravna sredstva da je tužim”.

Džejn 1958. godine udala se mađarskog bodibildera Mikija Hargitaja. Par je imao troje dece, ali se razveo posle šest godina, tačnije 1964. godine.

Džejn Mensfild se udala poslednji put pre svoje smrti 1964. Meta Simbera. Par je dobio sina, ali se razveo 1966. godine.

Džejn Mensfild je koristila svoje fizičke atribute zarad pažnje. Bila je prva glumica koja je snimljena gola na ekranu, u filmu "Obećanja, obećanja" iz 1963. godine. Bila je poznata i po svojoj ljubavi prema ružičastoj boji. Njen dom u Los Anđelesu bio je poznat kao „Pink Palata“ i bio je prekriven ružičastim tepihom od poda do plafona, a imao je čak i bazen u obliku srca.

Uprkos njenom očiglednom rivalstvu sa Merilin Monro, Džejn Mensfild je očigledno bila pogođena njenom preranom smrću. Kada je 1962. objavljena smrt Merilin Monro, Džejn Mensfild, kako se pisalo, ućutala i zloslutno rekla: „Možda ću ja biti sledeća“. Na žalost, ovo predviđanje se prerano ostvarilo.

Jeziva smrt Džejn Mensfild

Nakon što se razvela od Meta Simbera, glumica je bia u vezi sa svojim advokatom za razvode, Semom Brodijem. U vreme njenog trećeg razvoda, Mensfild se sve više borila sa alkoholizmom i počela je da nastupa na mestima koja su malo plaćala.

Pošto je nastupala u sve više noćnih klubova, Džejn Mensfild je morala često da putuje. Takav je bio slučaj u noći njene smrti. U ranim jutarnjim satima 29. juna 1967. Džejn Mensfild je putovala iz Biloksija, u državi Misisipi, gde je završila nastup u noćnom klubu, u Nju Orleans na zakazano televizijsko pojavljivanje.

Džejn Mensfild je sedela na prednjem sedištu Bjuik Elektre iz 1966. sa svojim dečkom Semom Brodijem i vozačem Ronaldom B. Harisonom. Troje od njene petoro dece – Mikloš, Zoltan i Mariška – spavalo je na zadnjem sedištu.

Mensfild je napustila Misisipi nešto posle ponoći 29. juna 1967. Oko 2 sata posle ponoći, Bjuik se zabio u prikolicu trakotra. Svi koji su sedeli na prednjem sedištu automobila odmah su poginuli, ali troje dece koja su spavala na zadnjem sedištu ostalo je skoro nepovređeno. Ronald Harison verovatno nije video prikolicu za traktor na putu. Džejn Mensfild je imala samo 34 godine kada je umrla.

Bjuik Elektra iz 1966. je potpuno uništen pri udaru. Automobil, koji je poznat kao „automobil smrti Džejn Mensfild“, spašen je od potpunog uništenja nakon što ga je kupio privatni kolekcionar na Floridi. Do 1970-ih, automobil smrti postao je atrakcija pored puta. Danas je Bjuik u vlasništvu Skota Majklsa, koji je uključio automobil smrti kao deo svog muzeja u Los Anđelesu.

Teorije o smrti

Džejn Mensfild, njen dečko i vozač proglašeni su mrtvima na licu mesta. Skoro odmah počele su da kruže glasine. Objavljene su slike sa mesta nesreće, što je samo dodalo ulje na glasine.

Posle sudara, perika Džejn Mensfild je bačena iz automobila. Na fotografijama smrti koje su objavljene u javnosti, ova plava perika čini da izgleda kao da je Džejn bila obezglavljena. Štaviše, policijski izveštaj o nesreći navodi da je „gornji deo glave žene bio odsečen“. Većina ljudi protumačila je policijski izveštaj kao dokaz da je zaista obezglavljena.

U smrtovnici navodi da je uzrok smrti „zgnječena lobanja sa avulzijom (nasilnim odvajanjem ili odvajanjem) lobanje i mozga“.

Ove glasine nastavljaju da traju, čak i danas, kroz filmove uključujući "Crash" (1996) i "Hollywood Babylon" (1975). Poslednji od dva filma objavio je dodatne kontroverzne fotografije smrti sa lica mesta, uključujući i onu na kojoj se vidi mrtva čivava Džejn Mensfild koja leži pored automobila.

Ova široko prihvaćena ideja obezglavljivanja nije bila uzrok smrti Džejn Mensfild. Džim Roberts, pogrebnik koji je pripremio telo za sahranu, jednom je primetio da je „njena glava bila pričvršćena koliko i moja“.

Još jedna glasina koja je kružila Holivudom je u vezi sa sektom. Džejn Mensfild je sklopila neverovatno prijateljstvo sa tvorcem "Crkva Sotone" Antonom LaVejem. Prema ovoj glasini, LaVej i Sem Brodi su se jednom posvađali. LaVej je tada navodno upozorio Mensfild da će Brodi poginuti u saobraćajnoj nesreći. Ova glasina je bila popularna u dokumentarcu "Mansfield 66/67" iz 2017. godine.

