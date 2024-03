PREMINUO ERIK KARMEN: Pevač umro u snu, a njegove pesme zna ceo svet

Pevač Erik Karmen, poznat po hitovima "All By Myself" i "Hungry Eyes", preminuo je u 74. godini.

Njegova supruga Ejmi Karmen potvrdila je vest o smrti pevača. Uzrok smrti nije naveden.

"Naš slatki, voljeni i talentovani Erik preminuo je u snu, tokom vikenda. Veliku radost donelo mu je saznanje da je njegova muzika decenijama dirnula mnoge i da će biti njegovo trajno nasleđe. Molimo vas da poštujete privatnost porodice dok žalimo zbog našeg ogromnog gubitka. Ljubav je sve što je važno… Verna i zauvek", napisala je supruga na zvaničnom sajtu pevača.

Svi ga znaju po njegovim baladama, a prvo je bio pevač i tekstopisac za "Raspberries".

Rođen je 11. avgusta 1949. godine u Klivlendu, a iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece.

