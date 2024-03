GLUMCU KOME PROGNOZIRAJU OSVAJANJE OSKARA, 28 GODINA JE KRIO ŽENU OD CELOG SVETA: Na njihovom braku ZAVIDI im ceo Holivud (FOTO)

Kilijan Marfi (47) je definitivno glumac o kome se najviše pričalo ove godine. Briljirao je u glavnoj ulozi u filmu Kristofera Nolana "Oppenheimer", što mu je donelo nominaciju za gotovu svaku nagradu koja nešto znači u svetu kinematografije, uključujući i onu za Oskar. Već je dobio Zlatni Globus, BAFTA i SAG nagradu, a velika su očekivanja da će u noći između nedelje i ponedeljka podići i čuvenu zlatnu statuu.

Dok se čitav svet priprema za Oskar 2024. godine i odbrojavamo do trenutka kada će se saznati da li će Kilijan ovu plodnosnu godinu zaklljučiti najvažnijom filmskom nagradom, hajde da upoznamo njegovu suprugu Ivon Mekginis (51), ženu koja je sa njim u ljubavi još od 1996. godine.

Misteriozni Irac specifične harizme je zahvaljujući ulozi u seriji "Peaky Blinders" stekao planetarnu slavu, ali uprkos tome ne zna se mnogo o njegovom braku sa četiri godine starijom vizuelnom umetnicom Ivon.

Zapravo, šira svetska javnost prvi put je imala prilike da je vidi na dodeli Zlatnih globusa u januaru ove godine. Na istoj dodeli Marfi je u pobedničkom govoru kratko rekao: "Ovo je za moju porodicu, ja sam najsrećniji čovek na svetu i volim vas". Na istom događaju kamere su zabeležile simpatičan trenutak kada ga je supruga poljubila u nos nakon što je proglašeno da je on dobitnik nagrade, ostavivši trag karmina, a potom je pokušala da obriše mrlje.

"Prvo pitanje, da li imam karmin po celom nosu... Hteo sam da ga ostavim", rekao je Kilijan čim se popeo na binu.

28 godina ljubavi, dvoje dece i porodična idila daleko od reflektora Holivuda

Par je u braku od 2004, ali su zajedno gotovo 30 godina, dakle više od pola života! Ipak, uspelo im je za rukom da svoj lični i porodični život sačuvaju samo za sebe.

"Ta ravnoteža između posla i privatnog života je teška. Imam neverovatnu ženu i ne bih mogao ovo da uradim bez nje i njenog razumevanja. Ali, to je borba...", rekao je glumac 2019. za "GQ". Nešto slično ponovio je kada je gostovao u jednoj radijskoj emisiji u februaru ove godine: "Važno je imati zaista sigurnu, čvrstu osnovu. Morate da imate to sigurno mesto. Ja svakako imam. To je kao ostrvo udobnosti i lakoće. Za mene je to bilo presudno. Ne bih mogao da uradim ništa što sam uradio da toga nije bilo".

Kilijan i Ivon upoznali su se pre nego što se proslavio, odnosno 1996. kada se pridružio ekipi rok predstave "Disco Pigs", koja je 2001. adaptirana u film. Glumac se 2016. u intervjuu za "The Guardian" osvrnuo na ovu ulogu, ali i na sam taj period u životu.

"Bilo je to kao da sam ponovo u bendu, ali su ljudi zapravo dolazili na predstvae. To vreme, kada smo radili na predstavi, na neki način bio je najvažniji period u mom žuvotu. Ljude koje sam tamo upoznao ostalo su mojui najbliži prijatelji. Oni su me oblikovali u smislu mog ukusa, u smislu onoga što sam želeo da radim u životu. U to vreme sam upoznao u svoju ženu. Išla je sa nama na turneju. Bilo je tako uzbudljivo, svi smo bili tek deca, pokušavali smo da pronađemo svoj put - ali tako posebno, jako posebno vreme", ispričao je.

Supružnici imaju dva sina - Malakija (18) i Arana (16), a mlađi Aran nasledio je očev talenat i ljubav prema velikom platnu, pa ga uskoro očekuje filmski debi u filmu "Klara And The Sun", adaptaciji knjige pisca Kazua Išiguroa. Naime, on je nedavno dobio ulogu u adaptacija romana. U filmu će se pojaviti i Džena Ortega i Ejmi Adams. I sama Ivon se na neki način bavi filmom, ona je umetnica čiji rad uključuje film, performans, skulpturalne i tekstilne elemente, zvuk i pisanje.

Porodica Marfi godinama je živela u Londonu, ali su na kraju odlučili da spakuju kofere i presele se u Dablin - glumac je istakao da su i on i njegovi sinovi želeli da budu pravi Irci.

Slavni 47-godišnjak pripisuje Ivon zasluge za to što je sa obe noge ostao čvrsto na zemlji, uprkos pritisku Holivuda. "Veoma je važno imati nekog takvog. Moj život se ni na koji način nije promenio, zaista. Još uvek imam iste prijatelje i idemo na ista mesta", prokomentarisao je za "People".

