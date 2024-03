KOMPLETNI SPISAK ZABRANJENIH SLAVNIH LIČNOSTI NA OSKARIMA: Evo ko se nalazi na CRNOJ LISTI, a njegovo ime je NAJVEĆI ŠOK (FOTO)

Znamo da će 96. dodelu Oskara koja se prema našem vremenu organizuje noćas, obeležiti ogroman broj poznatih ličnosti, ali tu su i poznata imena sa svetske scene kojima je zabranjen dolazak na prestižan događaj. Ko je na takozvanoj crnoj listi i zbog čega se našao na tom nezavidnom spisku? Pojedini razlozi su izuzetno ozbiljni.

Oskar 2024 konačno će doneti odgovor na pitanje ko je najbolja glumica, glumac, film, da li će ispuniti očekivanja ili će dodela doneti velika iznenađenja, mada ruku na srce, istinskih iznenađenja i ne treba da bude jer svako ko se našao na listi nominovanih i zaslužuje priznanje.

foto: AP Chris Pizzello

Sa druge strane, tu su poznate ličnosti koje su zaslužile da ne dobiju pozivnicu.

Vil Smit

Vil Smit jeste Oskar, ali jedna od zabranjenih zvezda. Tokom 94. dodele Oskara voditelj Kris Rok je dodeljivao Oskar za najbolji dokumentarac pa se našalio na račun obrijane glave Džejde Pinket Smit, supruge Vila Smita.

Uporedio ju je sa ćelavim izgledom Demi Mur u filmu "G.I. "iz 1997. Džejn. Džejdi koja boluje od alopecije to nije bilo nimalo smešno, a nije se smejao ni Vil Smit nego je izašao na binu i ošamario Roka.

foto: Chris Pizzello, AP

Nakon dodele Američka akademija za nauku i umetnost saopštila je osmog aprila da se Vilu Smitu zabranjuje da narednih 10 godina bude na dodeli Oskara, on je izjavio da poštuje tu odluku.

Adam Kimel

Adamu Kimelu (64) zabranjen je pristup dodeli 2021. zbog njegovih seksualnih zločina. Nakon što je dva puta uhapšen zbog napada na maloletnike, Akademija ga je stavila na crnu listu zbog kršenja kodeksa ponašanja.

Kimel koji je radio na hit filmovima kao što su Capote, Never Let Me Go i Beautiful Girls, registrovani je seksualni prestupnik koji je priznao krivicu za silovanje 15-godišnje devojke kada je imao 43 godine 2003. pre nego što je nastavio sa holivudskom karijerom u usponu. Naredne godine priznao je krivicu, ali i dalje tvrdi da je seksulani odnos bio dobrovoljan.

Roman Polanski

Reditelj Roman Polanski doživotno je izbačen sa dodele 2018. nakon što je imao seksualni odnos sa maloletnicom. Polanski je pobegao iz SAD 1977. i otišao u Francusku nakon što je priznao krivicu za zločin.

foto: Profimedia

Osvojio je pet nominacija za Oskara i nagradu za najboljeg reditelja za svoju biološku ratnu dramu o Holokaustu, Pijanista, uprkos tome što fizički nije mogao da prisustvuje ceremoniji jer su ga tražile američke vlasti.

Karmajn Karidi

Glumac je i bio prva osoba koju je Akademija trajno zabranila 2004. godine. Zvezda Kuma dva i tri koji je umro 2019. u 85. godini, izbačen je zbog ilegalnog puštanja približno 60 VHS kaseta budućih filmova svom prijatelju Raselu Sprajgu. FBI je istražio te zločine, a Sony i Warner Bros su ga tužili za kršenje prava.

Sprajg je objavio kopije filmova na internetu, ali je umro tokom sudskog postupka od srčanog udara. Karidi je na kraju oslobođen ali Akademija je ostala pri svome i zabranila mu pristup jer je prekršio dogovor o zaštiti gledalaca.

Ričard Gir

Njegovo ime je najveći šok za većinu javnosti. Ričardu Giru izrečena je zabrana na 20 godina 1993. godine jer je tokom govora odstupio od scenarija i kritikovao "užasnu, užasnu situaciju sa ljudskim pravima" na Tibetu.

foto: Profimedia

Ceremoniji je prisustvovao sa svojom tadašnjom suprugom supermodelom Sidni Kroford a tokom govora je pričao i o čelniku kineske Komunističke partije.

Zabrane i za...

Bil Kozbi

Glumcu i komičaru je doživotno zabranjen pristup ceremoniji dodele nagrada 2018. nakon što je osuđen zbog seksualnog napada. Kozbi je aprilu 2018. osuđen za drogiranje i seksualno zlostavljanje košarkaškog trenera Andree Konstande, zločin se desio 2004. godine.

foto: Profimedia

Osuđen je na tri do 10 godina zatvora, ali je odslužio samo tri godine kazne pre nego što je Vrhovni sud Pensilvanije poništio presudu. Oslobođen je 2021. i viđen je prvi put nakon što je pušten, 2023. u Njujorku.

"Odbor nastavlja da podstiče etičke standarde koji zahtevaju od članova da podržavaju vrednosti Akademije i poštovanje ljudskog dostojanstva", navodi se u saopštenju o zabrani.

Harvi Vajnstin

Zabranjen mu je pristup dodeli 2017. nakon optužbi za seksualno zlostavljanje. Kasnije je osuđen na 23 godine zatvora za zločine koji su se desili pre više decenija, piše Daily mail.

foto: Profimedia

Proglašen je krivim za silovanje i još dve tačke optužbe za seksualno zlostavljanje na suđenju u Los Anđelesu 2023. nakon što je prethodno osuđen 2020. za seksualne zločine u Njujorku.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

01:42 SLAVNI OSKAR MARTINES ZA KURIR TELEVIZIJU: Sve je tpelo zbog KORONE! Nadam se da je mučno vreme za nama!