ANA IVANOVIĆ I RODŽER FEDERER NA CRVENOM TEPIHU OSKARA: Naša teniserka oduševila haljinom, a evo šta je obukla Mirka (FOTO)

Dodela Oskara ne može da prođe bez sportista, a ovog puta pažnju je privukla naša Ana Ivanović i Rodžer Federer.

Ana je blistala u jednostavnoj haljini žute boje sa jednim golim ramenom, minimalnom šminkom i nakitom. Jednostavno, a efektno.

foto: DAVID SWANSON / AFP / Profimedia

Može se reći da je osim lepote, najlepši ukras na Ani njen očaravajući osmeh.

foto: DAVID SWANSON / AFP / Profimedia

Sa druge strane, Rodžer i Mirka Federer su se odlučili za nešto drugačije.

foto: George Pimentel / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ona je nosila crnu haljinu neobičnog kroja koja joj baš i nije laskala, a slavni teniser je osim odela, rešio da prošeta i naočare za sunce.

On je nosio beli sako sa leptir mašnom i crne, elegantne panntalone.

foto: George Pimentel / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da podsetimo, film Openhajmer je od 13 nominacija dobio 7 Oskara i to najvažnijim kategorijama: režija, film, montaža, najbolji glavni i sporedni glumac, a najlošije je prošao "Killers of the flower moon" koji nije osvojio nijednu nagradu, a imao je 10 nominacija.

