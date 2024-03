SELIN DION U RETKOM IZLASKU NAKON DIJAGNOZE KOJOJ NEMA LEKA: Ono što je pokazala fotografima otkriva kako se trenutno oseća (FOTO)

Selin Dion je viđena u retkom izlasku u Njujorku. Na licu nije imala ni trunku šminke, a kosu je svezala u punđu. Bila je odlično raspoložena, te je fotografima pokazala palac gore.

Muzička diva je u decembru 2022. objavila da joj je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe - izuzetno redak poremećaj zbog kog se mišići trupa i udova naizmenično grče i ukoče. Otkrila je da više neće održavati koncerte.

foto: Elder Ordonez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ovih poslednjih nekoliko godina bilo je veliki izazov za mene, put od otkrivanja mog stanja do učenja kako živeti s njim i upravljati njime, a ne dopustiti da me ono definiše. Kako se put do nastavka moje izvođačke karijere nastavlja, shvatila sam koliko mi je nedostajalo da vidim svoje obožavatelje", rekla je.

foto: Elder Ordonez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Poslednji put je viđena na dodeli Gremija ranije ove godine, gde je sve iznenadila dolaskom. Selin je bila jako emotivna dok je prilazila sceni uz podršku najstarijeg sina Rene-Čarlsa Andželila (23). Na Gremijima su je dočekale ovacije dok se spremala da dodeli nagradu za album godine.

foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia

"Hvala svima! Volim vas. Kad kažem da sam srećna što sam ovde, zaista to mislim od srca. Oni koji su bili toliko blagosloveni da budu ovde na dodeli nagrada Gremi nikada ne smeju da uzimaju zdravo za gotovo ogromnu ljubav i radost koju muzika donosi u naše živote i živote ljudi širom sveta", rekla je tada.

(Kurir.rs/ L. S)

Bonus video:

02:20 DAN KADA SAM SAZNALA ZA BOLEST OSTAO JE U STRAŠNOM SEĆANJU Mina u opakoj borbi: Ulazak u veliku bolnicu BIO JE HOROR