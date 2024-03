"IZGUBILA SAM SVEST NASRED SCENE" Slavna glumica koja se bori s TEŠKOM BOLEŠĆU, a sad progovorila o POTRESNOJ SCENI (FOTO)

Kristina Eplgejt otkrila je da se "onesvestila" na sceni tokom ovogodišnje dodele nagrada Emi.

U razgovoru s voditeljem emisije "Good morning, America" Robinom Robertsom, u najavnom isečku nadolazeće epizode, glumica je otvoreno otkrila da je "izgubila svest".

- Ljudi su mi govorili da sam bila smešna, ali ja nisam ni znala što sam rekla. Ne znam šta sam radila. Toliko sam se izbezumila da više nisam ni znala šta se događa - istakla je Kristina, te dodala kako se "osećala stvarno voljenom".

Inače, raspričala se o svom zdravlju, tačnije, o multipli sklerozi, hroničnoj upalnoj bolesti centralnog nervnog sistema.

- Živim u nekoj vrsti pakla. Nisam puno napolju, tako da je ovo malo teško za moj organizam - nastavila je glumica, dodajući da je tokom svog putovanja dobila "predivnu podršku".

Eplgejt je šokirala obožavatelje kada se pojavila u "Peacock Theatre-u" u Los Anđelesu na dodeli Emija ranije ove godine. Na sceni je hodala uz pomoć štapa i voditelja Entonija Andersona, te je proglasila pobednicu kategorije za najbolju glavnu glumicu u humorističkoj seriji.

Tada se zvezda "Bračnih voda" zabavljala s publikom dok su oni stajali i aplaudirali joj, prenosi Page Six.

- Hvala vam puno. O moj Bože, totalno me sramotite s invaliditetom kad ustajete. U redu je - rekla je zahvaljujući se na velikom aplauzu.

- Ovo telo nije nastalo upotrebom Ozempika. U redu, krenimo. Neki od vas znaju me kao Keli Bandi iz "Bračnih voda" ili kao Samantu iz "Samantha Who?" ili kao Džen Harding iz "Dead To Me". Ne morate da aplaudirate svaki put kad nešto uradim - rekla je plačući.

Prošle godine je glumica rekla da neće više glumiti ispred kamera zbog bitke s multiplom sklerozom.

- Ne mogu uopšte da zamislim da idem na set - rekla je za Vanity Fair.

- To je progresivna bolest. Ne znam hoće li mi biti gore - objasnila je i dodala da "s tom bolešću nikad nije dobar dan". Podsetimo, multipla skleroza je autoimuna bolest koja uzrokuje oštećenje nervnih tkiva u mozgu i leđnoj moždini. Simptomi mogu biti obamrlost, oštećenje govora, poteškoće s mišićnom koordinacijom, zamagljen vid i jak umor.

