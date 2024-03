POSLEDNJI PUT KAD JE KEJT MIDLTON VIĐENA U JAVNOSTI: Misterija njenog NESTANKA traje 78 dana - dvor napravio KATASTROFALNU GREŠKU

Bio je to praznični dan, tradicionalni događaj za britansku kraljevsku porodicu. Kejt Midlton pojavila se sa suprugom princom Vilijamom i njihovom decom, princezom Šarlot i prinčevima Džordžem i Lujem - 22 dana kasnije ta božićna šetnja u Sandrigemu postala je nešto više. Poslednje pojavljivanje princeze od Velsa u javnosti pre nego što je 16. januara podvrgnuta operaciji abdomena u privatnoj londonskoj bolnici.

Dan nakon te hiruške procedure Kensingtonska palata saopštila je da je supruga princa od Velsa operisana. Misterioznost i neotkrivanje više detalja o njenom zdravstvenom stanju vremenom su prerasli u najveći skandal koji je zadesio ovu članicu dvora, a i britansku dinastiju u novijoj istoriji. Pitanja koja mnogi postavljaju "gde je Kejt Midlton" i "šta se sa njom dešava" ne dobijaju zadovoljavajuće odgovore. Računica je jasna - 78 dana nismo videli buduću kraljicu u javnosti, a da niko nije posumnjao da je to zaista ona.

I zaista, šta se dešava sa Kejt Midlton? Tom pitanju pridružuje se i opšta zabuna oko toga kako je britanski dvor dozvolio ovakvu zbrku i nezapamćene PR katastrofe. Situacija je bez sumnje ozbiljna i kompleksna, ali neopreznost i nelogični potezi izazivaju čuđenje šire javnosti.

Problemi koji su zadesili britansku kraljevsku porodicu trebalo bi da pojačaju tu opreznost, ali se dešava sasvim suprotno. Stiče se utisak da se gubi kontrola pred pritiskom javnosti da se što pre sazna u kakvom stanju je Kejt Midlton i da se što pre objavi njena slika - ona slika koja neće buditi sumnju da je na fotografiji prava princeza.

Sve budi sumnju da je stanje ozbiljnije nego što se pretpostavlja

Pometnja koju skoro niko nije očekivao od Kensingtonske i Bakingemske palate budi sumnju da je stanje Vilijamove supruge još ozbiljnije nego što se pretpostavlja i ozbiljnije od prognoza lekara, koji su oglasili ubrzo nakon saopštenja o operaciji. Šta se to krije i zašto se Kejt jednostavno ne pojavi i zaustavi sve?

Ne treba gubiti iz vida da Palata ima jedno pravilo - kada se desi skandal, najbolje je ne reagovati. Ipak, zar se ovoliko veliki skandal može ignorisati. Stručnjaci upozoravaju dvor da gubi reputaciju i poverenje javnosti. I ranije su apelovali da dinastija bude transparatnija i opsežnija u saopštenjima jer je to jedini način da se stane na put glasinama.

To je donekle urodilo plodom u slučaju kralja Čarlsa III koji se više puta pojavio u javnosti (zaista pojavio) pa u određenoj meri i vratio užem broju dužnosti. Tačno je da je njegov položaj odgovorniji i obavezniji, ali to ne umiruje zabunu oko misterije nestanka Kejt Midlton.

Misterija duga 78 dana: šta nam govore, šta vidimo, a šta ne

Kejt Midlton spada u red najvažnijih članova kraljevske porodice i pritom je izuzetno omiljena u britanskom društvu, a i šire. Bilo je i ranije fotošop grešaka na njenim slikama, ali te greške nisu izazivale ovakve skandale. To jeste u velikoj meri izazvano njenom zdravstvenom situacijom. I ponovo - čuđenjem da je upravo u takvoj situaciji dozvoljen takav peh.

Princeza od Velsa je članica dvora koja je najduže izostala iz javnosti. Setite se pravila kraljice Elizabete Druge da "treba biti viđen da bi vam narod verovao". Kejt je ranije istakla da je njena želja da podaci o njenom zdravstvenom stanju ostanu privatni i da će se javnost obaveštavati u skladu sa potrebama. Ta želja je jedno, a brojni propusti i nelogičnosti nešto sasvim drugo.

Šta se sve desilo tokom 78 dana misterije i nestanka?

Poslednje pojavljivanje u Sandrigemu

Kada se sa ove distance pogleda slika iz Sandrigema, kraljevska porodica izgledala je sasvim drugačije nego dana. Ni traga od teorija zavera koje danas prate Kejt ni traga od sumnji i glasina.

Kako je ranije saopšteno da je operacija bila planirana i da se sve nije desilo preko noći, možda je to poslednje pojavljivanje trebalo da ostavi snažan utisak kakav je i ostavilo. Kejt je plenila osmehom, a nije nadomet reći i sjanim stilom, u kraljevskoj plavoj boji.

Tačno nedelju dana nakon njenog 42. rođedana imala je operaciju. Palata joj je javno čestitala. A onda su tu čestitku zamenila drugačija saopštenja.

Dug boravak u bolnici i oporavak od dva do tri meseca

- Njeno kraljevsko visočanstvo princeza od Velsa primljena je juče u londonsku kliniku zbog planirane operacije abdomena. Operacija je bila uspešna i očekuje se da će ostati u bolnici 10 do 14 dana, pre nego što se vrati kući i nastavi sa oporavkom. Na osnovu trenutnih saveta lekara malo je verovatno da će se vratiti na javne dužnosti pre Uskrsa -pisalo je u saopštenju od 17 janaura. Dalje se o stanju Kejt navelo:

- Princeza od Velsa ceni interesovanje koji će ova izjava izazvati. Nada se da će javnost razumeti njenu želju da njeni lični medicinski podaci ostanu privatni.

Ni tada nije otkriven uzrok operacije i to je do danas ostala tajna. To je bunilo i stručnjake koji su isticali da je dug boravak u bolnici nespecifičan za operaciju abdomena kao i da bi mogao da ukaže na ozbiljan problem, još više na to ukazuje višemesečni oporavak koiji još traje. Lekari su Kejt savetovali da se oporavlja dva do tri meseca, to možda novi skandal i ubrza.

Javnost je umrila tvrdnja da Midlton ne boluje od kancera, u šta veruje i dr Mark Sigel.

Izlazak iz bolnice bez ijedne fotografije

Kejt je 29. januara otpušena iz privatne londonske bolnice gde je nekoliko dana nakon njene operacije, operisan i Čarls III zbog benignog povećanja prostate. Napustili su kliniku istog dana.

- Princeza od Velsa vratila se kući u Vindzoru kako bi nastavila svoj oporavak od operacije. Ona se dobro oporavlja. Princ i princeza žele da iskažu veliku zahvalnost celom timu londonske klinike, naročito predanom medicinskom osoblju, na brizi koju su pružili. Porodica Vels zahvaljuju se na dobrim željama koje su dobili iz celog sveta - saopštila je tog dana Kensingtonska palata.

Pre toga, 11 dana ranije, princ Viliham viđen je kako odlazi u posetu supruzi u bolnici. Kejt nije fotografisana kako napušta bolnicu, za razliku od kralja Čarlsa III koji je pozdravio fotografe osmehom, u društvu supruge Kamile. Mnogi sumnjaju da je princeza operisana u London Clinic pa kažu da je lečenje obavljeno na nekom drugom mestu.

"Kejt je dobro", ali slika nema

Kensigtonska palata s vremena na vreme saopšti da je princeza od Velsa u dobrom stanju i da se oporavak odvija kako treba. Saopštenja nisu pratile slike sve do pre nekoliko dana i prve zvaniče fotošop fotografije.

Njeni saradnici izrazili su čuđenje zašto ljudi toliko sumnjaju u te reči kada je rečeno da će se vratiti dužnostima nakon Uskrsa. Rečima se ipak ne veruje, a navodne slike princeze nisu ubedljive.

Nakon fotošop peha usledio je apel da se objavi neobrađena slika. "To se neće desiti", reagovala je Palata.

Paparaco fotka zabranjena u Britaniji i sumnja da Kejt menja dvojnica

Pojavila se Kejt Midlton! TMZ je šestog marta objavio slike nje i njene majke Kerol Midlton u vožnji automobilom u Vindzoru. Ranije je rečeno da će majka biti uz princezu i pomagati njoj i Vilijamu.

Slike zbog zakona o privatnosti nisu objavljene u Britaniji, a komentari da na tim fotografijama nije princeza već njena dvojnica, dovoljno govore koliko su ona i dvor izgubili poverenje velikog dela javnosti.

Sama oznaka paparaco slike pojačava je sumnje, čekala se prva zvanična fotografija. Po svemu sudeći, bolje da nije objavljena.

Dvor je mogao da preduhitri objavljivanje paparaco slika. Sigurno su svesni da je Kejt na meti fotografa i da je kad - tad morala da bude fotografisana (pod uslovom da je to zaista ona).

Čarls III se takođe našao na meti paparaca dok je bio u Sandrigemu gde uglavnom provodi vreme otkako traje njegovo lečenje. Izgledao je veoma ljutito kada je ugledao fotografe.

Zvaničnim slikama i izjavama uverava javnost da je dobro i da će služiti naciji na što bolji mogući način.

Kejt ne prati taj primer, saopštenja su retka, slike još ređe i krajnje kontroverzne. zar je toliko dosledna svojoj odluci o privatnosti ili je nešto drugo sprečava da podeli sa javnošću najobičniju sliku i stavi tačku na skandal koji je obeležio početak godine. To bi možda za nju značilo da priznaje poraz u okršaju sa teoretičariam zavere, ali kada se uzmu u obzir posledice, to ne treba ni da je zanima.

Fotošop skandal prve zvanične slike i niko živ ne veruje da je na toj slici Kejt Midlton

Šesnaest grešaka ima slika Kejt Midlton i njene dece. Neeobična slika i fotošop koji se primećuje toliko očigledno da je pravo čudo kako je iko pomislio da te rgeške mogu da prođu nezapaženo.

Objaviti takvu sliku celom svetu je prilično nesmotren potez. Zvanična verzija glasi da je Kejt kao fotografkinja amaterka uređivala fotografiju pa se izvinila zbog propusta. Vrlo verovatno je da se desio i drugačiji scenario bez obzira što fotošop nije stran Kejt.

Neki kažu - svakome može da se dogodi, i to je tačno. Ali se isto zna da princeza teži besprekornoj reputaciji i da su ranije fotošop blamaže daleko bezazlenije.

Intrigantno je to i što u jeku skandala nema foto- odgovora. Ne reaguje je za sada i dalje na snazi, ali ovaj put princip ne deluje. Afera postaje sve intenzivnija.

Kejt pored Vilijama, ali krije lice

Pojavila se juče isped dvorca u Vindzoru sa suprugom Vilijamom koji se zatim uputio na proslavu Dana Komonvelta u Vestminsterskoj opatiji u Londonu. Kejt je otišla na privatni sastanak, i propustila je svečanost gde su dvor predstavljali njen suprug i kraljica Kamila.

Zanimljivo je da je u kolima skrivala lice od fotografa. I to u momentu dok se komentariše da na prethodnoj slici nije ona odnosno da je umetnuto njeno lice sa naslovne strane Vogue iz 2016. godine.

To je bio njen odgovor na fotošop skandal. I nije urodio plodom. Može se čuti da je Kejt uznemirena zbog novih dešavanja kao i da je doterala sliku da bi njena deca što bolje izgledala. Sve novo što se objavi samo pojača ionako komplikovanu situaciju jer ubedljive slike još nema.

Čarls zaustavio skandal na vreme

Kralj je mnogo oprezniji. Slučajno ili ne, čim se javnost uznemirila jer se zadržao u bolnici duže od planiranog, on je napustio kliniku. Stalno se pojavljuje pred svetom pa odlazi i na zvanične sastabke, licem u lice.

Sledi pravilo svoje majke, iako ne u punom obliku što je i razumljivo imajući u vidu njegovo stanje. Palata je u njegovom slučaju predupredila skandale, dok se u slučaju Kejt postupa sasvim drugačije. Da li sama bolest diktira priču ili se iza kulisa odvija još misteriozniji scenario?

