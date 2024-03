IZMRCVALJENU KEJT MIDLTON TERALI DA POZIRA 7 SATI NAKON POROĐAJA: Svet se iščuđavao princezinim BIZARNIM POTEZIMA nakon trudnoće

Kensingtonska palata odbija da objavi neobrađenu sliku Kejt Midlton nakon fijaska sa fotografijom za Dan majki, koje je ugledala svetlo dana prošle subote. Takva odluka ostaje na snazi uprkos oštrim kritikama koje se upućuju princezi od Velsa i uprkos brojnim nagađanjima teoretičara zavere. Supruga princa Vilijama nije se pojavila u javnosti nakon 25. decembra 2023. i božićne šetnje u Sandrigemu, a da njeno pojavljivanje nije pratila sumnja da li je to ona uopšte ili njena dvojnica ili rezultat fotomontaže. Nema zvanične dobre slike niti istupa na javnu scenu. Pre šest godina ona je sedam sati nakon porođaja morala da pozira sa trećim detetom princom Džordžom ispred porodilišta Lindo Ving u Londonu. Ta praksa važila je nakon rođenja princeze Šarlot i princa Luja. Planeta se tada čudila i svi su se pitali kako joj je bilo u tom momentu, ali što se mora... tada nije bilo smelo da bude teško.

foto: AP

Od operacije Kejt Midlton prošla su skoro dva meseca, operisana je 16. januara u Londonu. Skandali oko slike za Dan majki pa oko fotografije zabeležene u ponedeljak u Vindzoru ne popravljaju situaciju, već samo pojačavaju sumnje. Princeza od Velsa teško se nosi sa ovim aferama, govore insjaderi, dok ovaj stručnjak krivi princa Viilijama i Palatu jer su dozvolili da krivica padne isključivo na nju.

foto: Profimedia

Najavljuje se da će se Kejt Midlton vratiti dužnostima do Uskrsa. Dok se čeka taj povratak i novi detalji nikad jačih skandala, vratićemo se u 2018. pa u 2015. i 2013. kada je princeza u to vreme vojvotkinja od Kembridža pozirala sa bebom u naručjuu, u rekordnom roku nakon porođaja.

Sedam sati nakon porođaja

Kejt Midlton je 23. aprila 2018. rodila treće dete, princa Luja Artura Čarlsa. Pred fotografe se pojavila sedam sati nakon što se porodila. Po nju i bebu došao je princ Vilijam, a onda je zabeležena fotografija koja je važan deo porodične tradicije i nalik je slikama princeze Dajane sa Harijem i Vilijamom, 1982. i 1984. godine.

foto: John Shelley Collection / Avalon / Profimedia

"Naterali su da pozira a samo što se porodila, nečuveno", kritikovali su tada dvor. Mnogi su komentarisali da princezi od Velsa sigurno nije bilo prijatno da to uradi, iz više razloga, a najpre onih fizičkih.

U Americi važi drugačije pravilo, porodilje u proseku provedu dva dana u bolnici pre nego što odu kući. Međutim, u Ujedinjenom Kraljevstvu, novopečene mame u proseku borave u bolnici dan i što je najkraći boravak u bolnici nakon porođaja u zemljama sa visokim dohotkom, prema članku iz 2016. u The Guardian.

"Dužina vremena koje žena provede u bolnici variraće u zavisnosti od njihovih potreba", rekla je za The Guardian Luiz Silverton, šefica babica na Kraljevskom koledžu i dodala: "Babice moraju da provere da li su žene spremne za odlazak kući. Međutim, pod uslovom da je žena zdravstveno dobro, da ima potrebnu podršku kod kuće i pravi plan postnatalne nege, te dobru uslugu babica u zajednici, odlazak kući čak i pet ili šest sati nakon porođaja može da bude sasvim u redu".

foto: AP

Postoji još jedan razlog zašto je Kejt tako brzo napustila porodilište. Veliki broj obožavalaca okupljao ispred bolnice i kampovao, kršeći pravila parkiranja.

I pored svih ovih navedenih podataka, ostalo je čuđenje velikog broja ljudi i utisak da je Kejt morala da sledi određenu tradiciju kako bi na vreme pokazala da je sa njom i bebom sve u redu pa čak i da donekle ostavi utisak da "eto, ona može i ovo - da noseći štikle i bebu u rukama pozira za savršenu sliku".

Takvi zaključci održali su se do danas. Setite se da se pisalo da je bila izložena ogromnom pritisku da rodi dete, što se desilo dve godine nakon njenog venčanja sa Vilijamom u Londonu.

Deset sati nakon porođaja

Kejt Midlton za koju su sada mnogi zabrinuti i Vilijam su drugog maja 2015. dobili ćerku princezu Šarlot Elizabet Dajanu zbog koje je promenjeno 100 godina staro pravilo pa je devojčica ravnopravna sa muškim naslednicima u redu za krunu. Bila je to istorijska promena. A poznata mama je morala da sledi neku drugu istoriju.

Od dolaska u bolnicu do izlaska iz porodilišta pratio se svaki detalj u vezi sa njom i bebom, kao i svaki detalj njenog odlaska kući. Slika sa bebom čekala se toliko nestrpljivo i poput obaveze koju je princeza morala da ispuni. Da se desio drugačiji scenario, desio bi se i skandal na dvoru, pokrenula bi se serija sumnjičavih teorija kao što se dešava sada. Slikom se stalo na put glasinama - to se danas ne dešava. I to iznova budi pretpostavku da je stanje ozbiljno ali i zaključak da princeza nema dovoljnu podršku jer dok skandal bukti, nema kontarodgovora koji bi zaustavio haos. A upravo je u toku haotična situacija.

foto: Profimedia

Treba reći da se Kejt borila tokom trudnoća sa trudničkom hipermezom. Najveće smetnje imala je u decembru 2012. kada je hospitalizovana zbog akutnih jutarnjih mučnina. U bolnici King Edward VII u Londonu provela je nekoliko dana, pa sa suprugom Vilijamom napustila zdravstvenu ustanovu. Uputili su se zatim u Kensingtonsku palatu.

Dva australijska radijska voditelja koji su glumili kraljicu Elizabetu Drugu i Čarlsa obavili su tada šaljivi poziv bolnici i prevarili medicinsku sestru da otkrije sve detalje o zdravstvenom stanju Kejt Midlton.

Voditelji Mel Grejs i Majkl Kristijan Christian kasnije su se izvinili zbog prevare, posramljeno ističući da su bili iznenađeni što je poziv uopšte bio uspostavljen i što njihov australijski naglasak nije bio otkriven.

foto: Profimedia

Kejt Midlton se sa pomenutim problemom borila u ranim fazama prve dve trudnoće, a onda se sa intenzivnim povraćenjem suočila i kada je treći put ostala trudna.

Kejt je 2017. zbog zdravstvenih smetnji morala da otkaze javna angažovanja pa je Kensingtonska palata morala da saopšti da je princeza od Velsa trudna. Midlton je bila prinuđena da propusti i prvi dan u školi sina Džordža, piše today.com.

Problem koji je mučio Kejt zapravo je teška mučnina i povraćanje tokom trudnoće koja se najčešće javlja tokom prvog trimestra. Može da uzrokuje dehidrataciju i drastične promene u telesnoj hemiji koje mogu da budu veoma opasne za trudnicu i bebu. Tačan uzrok se ne zna, a kao faktori rizika izdvajaju se: prva trudnoća, trudnička hiperemeza tokom prethodnih trudnoća, višestruka trudnoća i prekomerna težina. Poremećaj se javlja kod oko 0,5 do dva odsto trudnoća.

foto: Profimedia

Sve to nije sprečilo tradicionalno poziranje.

Provela noć u porodilištu pa otišla kući - tajna porođaja Kejt Midlton

Kejt je 22. jula 2013. rodila sina princa Džordža Luja Aleksandera, nakon noći u porodilštu predstavila je sa suprugom njihovo prvo dete svetskoj javnosti. Veliki broj fanova i predstavnika medija ispratio je taj momenat.

Kako je Kejt Midlton koja je bila pod pritiskom da što pre rodi dete nako venčanja sa Vilijamom 2011. u Londonu, izgledala "nevakidašnje dobro za ženu koja samo što se porodila", bilo je čak i sumnji da nije imala porođaj, i da se iza rođenja dece krije drugačiji scenario što spada u domen teorija zavera.

foto: Profimedia

Kejt je 2020. u podkastu za Happy Mum, Happy Baby" otkrila da je odabraal hipnoporođaj, svaki put

“Imam jake jutarnje mučnine, pa nisam najsrećenija od svih trudnica. Bila sam stvarno bolesna, nisam jela ono što bi trebalo da jedem, ali ipak, telo je još bilo u dobrom stanju da je mogao da raste novi život, što mislim da je fascinantno. Kroz hiperemezu sam stvarno shvatila moć uma nad telom jer sam morala da isprobam sve i svašta što bi moglo da mi pomogne da prođem kroz to".

foto: Profimedia

Hipnoporođaj uključuje razne tehnike opuštanja i samohipnoze koje pomažu da se telo opusti pre i tokom porođaja. Koristi se kombinacija muzike, vizualizacije, pozitivnog razmišljanja i reči, pa čak i podsticaja koji dolazi od partnera, za opuštanje tela i kontrolu osećaja tokom porođaja, prema klinici Mayo.

Time se objašnjavalo kako je to Kejt pošlo za rukom da pozira u rekodnom roku nakon rođenja dece.

Da li je Dajana sledila ovo pravilo

Kejt je odlukom da se porodi u bolnici nastavila tradiciju princeze Dajane. Za razliku od njih Elizabeta II je svo četvoro dece rodila kod kuće, njena ćerka princeza Ana je sina princa Filipa rodila 1977. u Lindo Ving u Londonu gde se porodila i Lejdi Di.

foto: EPA

Dajana je sina Vilijama rodila 22. juna 1982. a svetu je predstavila bebu narednog dana. Princ Hari rodio se 15. septembra 1984. Lejdi Di se sa Čarlsom i mlađim sinom pojavila ispred porodilišta 16. septembra. Kejt je postavila rekord.

Sedam sati nakon porođaja, 10 sati nakon porođaja i dan nakon noći u porodilištu Kejt se pojavila u javosti - 79 poslednjih dana nema je u javnosti, prošlo je 57 dana od njene operacije.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

00:10 Evo gde je pobegla trudna Sanja Kužet