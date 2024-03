MEGAN MARKL I HARI PRVI PUT SE ZVANIČNO OGLASILI POVODOM OGROMNOG PEHA KEJT MIDLTON: Imali su da poruče SAMO JEDNO, a evo i šta

Megan Markl i princ Hari oglasili su se povodom fijasko slike Kejt Midlton. Evo šta su vojvotkinja i vojvoda od Saseksa imali da poruče.

Predstavnik Fondacije Archewell vojvode i vojvotkinje od Saseksa negirao je da je izvor blizak ovom paru komentarisao slučaj oko sporne slike Kejt Midlton za Dan majki, objavljene prošle subote.

U izjavi za Newsweek portparol se osvrnuo na izjave koje je objavio Page six, a u kojima se ističe da greške koje je napravila Kejt Midlton u uređivanju slike na kojoj je sa decom Šarlot, Džordžom i Lujem, Megan Markl nikada ne bi napravila, kao i da bi vojvotkinja i vojvoda od Saseksa bili uništeni da se to njima desilo.

foto: Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ti komentari kako je pisao američki portal, došli su od izvora bliskih Megan i Hariju.

Međutim, portparol fondacije insistirao je za Newsweek: "Što se tiče stranice Six, to nije došlo od nas", prenosi Daily mail.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Megan i Hari su tako prvi put zvanično prokometantarisali skandal oko sporne slike, zbog koje se Kejt izvinila ističući da je ona uređivala fotografiju. Pojavila se nakon toga u Vindzoru sa suprugom Vilijamom, ali se komentariše da je i ta slika rezultat fotošopa pa čak i da sama princeza nije bila u kolima tog dana već da je stara slika dodata na novu.

Podsetimo, Kejt je 16. januara imala operaciju abdomena u Londonu i od tada traje njen oporavak.

foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Vodeće svetske agencije Reuters and i Associated Press povukle su sliku Kejt Midlton nakon što je procenjeno da je fotografija isfotošopirana. Skandal zbog fotošopa desio se nakon što su se pojavile brojne teorije zavere o princezi od Velsa - udružene sa misterijama o njenom lečenju i oporavku, kulminirale su do nivoa najrazličiitjih sumnji i nagađanja.

Page six je nedavno objavio da su ljudi bliski Megan i Hariju rekli sledeće: "To je greška koju Megan Markl nikada ne bi napravila. Ona ima oštro oko i čudnu pažnju posvećuje detaljima".

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Poređenje princeze i vojvotkinje od Saseksa dospelo je tako u prvi plan - i pored svega što se dešava i sa čime se suočava supruga princa od Velsa i ne samo to... Tu je bila i ova rečenica: "Da su se Hari i Megan susreli sa ovim probemom, bili bi uništeni".

Slične rečenice mogle su se čuti i ranije, i time se isticala i ističe se razlika u položaju Kejt, Megan i Harija odnosno privilegije koje ima princeza i uskraćene privilegije vojvotkinje i vojvode od Saseksa. Mnogo puta su takva poređenja bila neumesna, a sada čini se više nego ikada. "Ne važe ista pravila za oba para", dodaju izvori misleći na Megan, Harija i Kejt i Vilijama, pisao je Page six.

Ovakvim komentarima se em diralo u sukob u porodici, em u svežu ranu izazvanu fotošop katastrofom.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

