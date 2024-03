ŠTA JE SVE LAŽNO NA FOTOGRAFIJI Velika analiza eksperata za Kurir: Sve bi bilo u redu da ONI nisu videli! Kejt priznala, LAŽNA JE

Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, CF / Thunder Press / Profimedi, Shutterstock

U subotu 10. marta, objavljena je jedna naizgled sasvim obična fotografija koja je postala svetska vest broj 1!

Fotografiju je objavila Kensingtonska palata, a na njoj se vidi princeza od Velsa sa svojom decom, a navodno ju je nekoliko dana ranije napravio princ Vilijam. Na njoj je nasmejana Kejt Midlton i takođe nasmejana njihova deca, Šarlot, Luj i Džordž. Sve je bilo uredu do trenutka kada je već u nedelju pet najvećih svetskih foto agencija opozvalo fotografiju pod sumnjom da je lažna.

foto: Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Agencije su zatim vrlo temeljno obrazložile šta sve u najmanju ruku nije u redu na toj slici, a na društvenim mrežama pokrenute su brojne teorije zavere. Uskoro se oglasila i Kejt Midlton koja je priznala da je fotografija sa decom montaža i da ju je upravo ona fotošopirala.

Međutim, budući da se fotografija pojavila u vreme misterioznih događaja u britanskoj kraljevskoj porodici, ceo svet i dalje traži i zahteva odgovore - šta se krije iza slike?

Na ovo pitanje, u jutarnjem programu Kurir televizje, pokušali su da odgovore eksperti: Dragan Kujundžić, fotograf, Marko Burazor, stručnjak za neverbalnu komunikaciju i poslovni konsultant i Ljubodrag Grujić, heraldičar.

Fotograf je najpre otkrio šta je sve to diskutabilno na fotografiji.

- Fotografije koje u agencije stižu od nekud, to se obično zove "hand-out" ili ti isporučene fotografije. Vrlo često se desi da se to ne analizira, nego se samo tako pušta u mrežu. Ja ne znam sad ko je to prvi uočio da postoje neke manipulacije oko fotografije. Po meni sad možda kad znam su vrlo uočljive. Međutim čudi me da je taj neki editor u desku bilo koje od tih agencija to pustio samo tako - rekao je Kujundžić.

Sporni detalji na slici

- Ovo sve kad se uveliča, ovde imate jednu liniju koja je vrlo čudna (pokazujući na kosu Šarlot). Ovde je nešto duplirano (pokazujući na prste Šarlot). T akođe kod ovih pločica postoje neka nepoklapanje. R ajfeslus nestaje odjednom pa se ovde nastavlja (pokazujući na Kejt). Čudan je čak i prst od ovog princa. Moguće da je on savio, ali kao da mu fali (pokazujući na desnu ruku princa Lujia). Ovo je meni kao fotografu najjači dokaz da je nešto urađeno (pokazujući na šaku Kejt koja drži princa Lujia). Šta je tu sporno? Džemper je oštar, ruka je neoštra. Znate, postoje dve vrste neoštrine. Ili je neoštrina fokusa ili neoštrina pokreta. Ovde nemate ni jedno, ni drugo. A ruka je dosta neoštra u odnosu na džemper - rekao je Kujundžić.

10:04 VELIKA ANALIZA EKSPERATA ZA KURIR: Britanska monarhija na pomolu NAJVEĆE KRIZE IKADA! Šta se krije iza fotošopirane slike Kejt?

Takođe se dotakao i lica Kejt Midlton za koje smatra da ima dosta sličnosti sa naslovnicom magazina "Vogue".

- Što se tiče njenog lika u međuvremenu se pojavila slika sa naslovne strane "Vogua". Čudno je da tamo ima šešir, ali sa potpuno istim izrazom lica. Ista je osoba, možda stvarno jeste to normalna, ali postoji previše poklapanja koja su meni jako sporna - naveo je Kujundžić.

foto: CF / Thunder Press / Profimedia, Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Velika svađa par sati pre objavljivanja fotografije?"

- Želeli su da pošalju sliku kako je sve sjajno, kako su oni super, skladna porodica. Inače, kada se potencira na nečemu, uglavnom je suprotno. Često na društvenim mrežama kada vidim da parovi često kače slike kako su suviše srećni. Verovatno je bila svađa par sati pre toga. Piše se o problemima koje Kejt ima i izlazi pogotovo u Britaniji. Oni su poprilično surovi sa tom njihovom štampom. Pojavljuju se informacije da princ Vilijam možda ima ljubavnicu. Pritom, Kejt je daleko od toga da je nevinašce. Znači, oni su jednostavno sagledavani kao savršeni par koji je odabran da predstavlja Englesku odnosno UK. I sad odjedanput ispada da oni baš i nisu toliko sjajni, a toliko su drvlja i kamenjena bacali na Harija i Megan koji ispadaju najpametniji u ovoj situaciji. Sada bastion člestitosti Kejt postaje u žiži interesovanja i onda kao hajde da pokušamo da smanjimo štetu ovom slikom. Ta arogancija koja vlada na dvoru ih je dovela do takve situacije da su se tako izblamirali - rekao je Burazor.

foto: Kurir Televizija

Fotografija princa Vilijama sa ženom u automobilu (Da li je to zapravo Kejt Midlton?)

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

- Ta fotografija nije odobrena od strane palate. Koliko ja znam, Kejt je od katoličkog Božića odsutna. Meni počinje da se čini da je ovo njen kontraudar. Mislim da to do sada nije rečeno ovde. Juče sam zaista pregledao sve, zaista pričao sa svima koji su im rođeci. Dakle, princ Filip naš Karađorđević od Srbije, smatra da je ovo pokrivalica za nešto drugo. Princeza Danica i ja počinjemo da smatramo da je ovo, da Kejt pokazuje "hajde, pokušajte da preživite kao monarhija bez mene". Pokazala je zube, Kejt. Da je Kate pokazala zube i u prilog toga ide podatak da su ljudi zaduženi za njen imidž i funkcionisanje njihovog domaćinstva povlače sve veze koje mogu u posljednjih nekoliko dana da se ne objavljuju fotografije bilo kakve Kejt - rekao je Grujić i dodao:

- Mislim da Kejt počinje da šalje poruku "ja ću vam biti kraljica" i da se malo okuražila pred bolešću kralja, koja nije baš toliko ni strašna, ali nije ni naivna. Ako se ovako nastavi još koji dan, onda je Britanska monarhija po prvi put u ozbiljnoj krizi posljednjih dva veka i nešto, pošto zamalo da padne početkom 19. veka. Ne kažem da će pasti daleko od toga, sve tu ide po automatizmu, ali definitivno ne imaju isti imidž prema javnosti.

foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

10:13 NIJE SAMO HALJINA KEJT MIDLTON NA VIMBLDONU KOJU JE KREIRALA SRPSKA DIZAJNERKA OČARALA SVE Imamo još jedan modni uspeh u svetu!