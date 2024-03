BESNI SRBI GLEDAJU SNIMAK CRNOGORSKE SVADBE I PSUJU U SEBI ZBOG JEDNE PESME OD PRE 19 GODINA: To se ne prašta, svi se sećaju NJE

Da li ste primetili da se na svadbama u poslednje vreme sve više forsira nacionalni momenat, odnosno naglašava osećaj nacionalne pripadnosti kroz simbole zemlje i pesme koje koje bi trebalo da rodoljublje razgale u mladencima i gostima?

Za srpske parove koji se venčavaju uz barjak i zastavu sve češće 'ide' i Danica Crnogorčević sa pesmom "Veseli se srpski rode". Kod Crnogoraca je slično, a 'muzički svadbeni tepih' predstavlja pesma koja u Srbima izaziva nelagodu skoro 20 godina.

Sećate se grupe "No name"? One momke koje su na Beoviziji u Sava Centru 2006. izviždali zbog skandala kada je crnogorski žiri srpskim izvođačima, među kojima su te godine bili Flamingosi i "Ludi letnji ples", Ana Nikolić i legendarna pesma "Romale, Romali", davali nula poena da bi momke iz tada poznate grupe dva puta zaredom poslali na Evroviziju.

E, pa ti momci su nas godinu dana ranije predstavljali u Kijevu sa pesmom "Zauvek moja", koja je postala veliki hit u međuvremenu, a očigledno i pesma za isticanje nacionalne pripadnosti na veseljima, čemu svedoči snimak sa jedne svadbe u Crnoj Gori.

Mladenci uvijeni u zastavu i svi gosti koji na krovu jednog luskuznog zdanja uglas pevaju stihove "Tamo ljubavi gdje zvone zvona, ti ćeš zauvijek bit samo moja...".

Svi se vesele, svi su srećni, kako i dolikuje venčanju. Pesma je lepa, pevljiva, poznata na celom Balkanu, sa emotivnom melodijom i emotivnim tekstom.

"No name" umesto Jelene Tomašević i gorak ukus koji traje 19 godina

Ipak, ono što Srbi 'ne opraštaju' kod ove pesme punih 19 godina jeste opet način na koji je te 2005. godine izabrana za predstavnika Srbije i Crne Gore na Evroviziji, jer je najveći favorit za pobedu tada bila Jelena Tomašević sa pesmom "Jutro". Setite se samo da se i Helena Paparizu, pobednica Evrovizije te godine, 'zahvalila' našoj zemlji što što Jelena nije bila predstavnik jer je smatrala da pored nje i "Jutra" ne bi imala šanse za pobedu.

I tada je počela krv da ključa, Srbi su tadašnje malverzacije žirija nekako prihvatili, ali zato je naredne godine u Beogradu skandal eskalirao toliko jako, da se Crna Gora odvojila referendumom od Srbije ubrzo.

I zato, koliko god ko voleo da čuje No name i njihov najveći hit, ne može u istom momentu da ne pomisli na nepravdu učinjenu Jeleni Tomašević.

