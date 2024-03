BRITANSKI MEDIJI NE PRESTAJU DA BRUJE O ŠOK AFERI KEJT MIDLTON I OVOG ARISTOKRATE: Pronađen mrtav pod misterioznim okolnostima

Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, Catherine Princess of Wales

Teorije zavere o tome šta se krije iza kulisa i šta to krije Kensigtonska palata sve su luđe i luđe i zalaze u praktično neverovatne sfere. Nedavno su otpočele spekulacije o tome da princ Vilijam već godinama ima aferu sa Rouz Hanburi, markizom od Čolmondelija, inače pripadnom britanskog plemstva i nekadašnjom bliskom prijateljicom Kejt Midlton. Ubrzo su na scenu stupile i glasine o tome kako i sama Kejt ima ljubavnika, te da čak čeka dete sa njim!

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kao tajni ljubavnik Kejt Midlton naveden je aristokrata Tomas Kingston, koji je iznenada preminuo krajem februara ove godine u 45. godini. Kingston je i sam bio član britanske kraljevske porodice, a deo iste postao je brakom sa lejdi Gabrijelom Vindzor, ćerkom princa i princeze Majkl od Kenta i bliskom rođakom kralja Čarlsa II.

foto: Lady Gabriella Kingston/ Buckingham Palace / PA Images / Profimedia

Kingston i lejdi Gabrijela bili su zajedno od 2015, a venčali su se 2019. godine, ali se on oduvek kretao u kraljevskim krugovima. Tako je u prošlosti povezivan i sa Natali Hiks-Lobeke, bivšom devojkom princa Vilijama, a navodno se tokom 2011. zabavljao i sa Pipom Midlton, rođenom sestrom Kejt Midlton. Par je nakon raskida ostao u prijateljskim odnosima, pa je on išao na Pipino venčanje 2017. godine, ali i ona na njegovo dve godine kasnije.

foto: Profimedia

Podsetimo, ovaj 45-godišnjak pronađen je mrtav u kući svojih roditelja u Glosterširu, a njegova smrt se nije vodila kao sumnjiva. U početku nije objavljen uzrok smrti, ali su britanski mediji nedavno preneli da je preminuo od "traumatske rane na glavi" i da je u blizini njegovog tela pronađen pištolj, te da sve ukazuje da je reč o suicidu.

Pre smrti Tomas je ručao sa roditeljima, a digao je ruku na sebe kada je par otišao da se prošeta. Objavljeno je da nije imao nikakvih finansijskih problema, niti problema u odnosima sa ljudima, a njegov čin bio je neverovatan šok za sve. "Ne možeš da se ne zapitaš kako se ovo desilo. Bio je tako mentalno stabilan i zdrav. Nije bio sklon depresiji", rekao je jedan od njegovih prijatelja.

foto: AP/Victoria Jones

Jasno je da je Tomasova iznenadna smrt, i to u trenutku kada i Kejt nema u javnosti, digla veliku prašinu i dovela do gore pomenute teorije zavere. Takođe, javnosti je sumnjiva činjenica i da Vilijam nije prisustvovao Kingstonovoj komemoraciji, premda je juče saopšteno da je princ prisustvovao njegovoj privatnoj sahrani.

Inače, on je diplomirao istoriju ekonomije, a gotovo dve decenije radio je u oblasti finansija, kao analitičar i direktor firmi koje se bave kapitalom. Nakon diplomiranja bio je deo diplomatske misije u Iraku, a potom je u periodu od 2003. do 2006. radio i u Iračkom institutu za mir.

foto: AP/Joe Giddens

"Tom je bio jedan od najboljih ljudi sa kojima sa ikada radio i sutra bih voleo da bude ponovo uz mene, kada bi on to hteo. Stvar u vezi sa Tomom je bila da se nikada nije plašio. Šta god da sam tražio od njega, uradio bi to sa velikim osmehom na licu, iako smo bili usred ratne zone", ispričao je engleski vikar Endrju Vajt koji je služio u Bagdadu u vreme rata.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

00:06 Nije samo Veljkova Bogdana trudna, već i njihova kuma