PREMINULA POZNATA GLUMICA U 64. GODINI: Uzrok smrti pod velom misterije, telo pronađeno na čudnom mestu, evo šta kaže policija

Glumica Robin Bernard je preminula u 64. godini. Ona je najpoznatija po ulozi u hit sapunici "General Hospital" (Opšta bolnica).

Njeno telo pronađeno je u utorak ujutru na „poljani iza prodavnice“ u San Hasintu, Kalifornija, navodi se u pres saopštenju kancelarije šerifa okruga Riversajd.

foto: YouTube/Entertainment Tonight

Glumica, koja je glumila Teri Brok u sapunici koja je trajala godinama, proglašena je mrtvom u 4:08 ujutro. Mrtvozornik je identifikovao Robin koristeći njene otiske prstiju nakon poziva policiji zbog istrage smrtnog slučaja, navodi TMZ.

Obdukcija treba da se obavi u sredu, ali rezultati toksikologije bi mogli da potraju nedeljama.

Policija ne tretira njenu smrt kao sumnjivu.

foto: YouTube/ThePhotoCrusader

Bernard je rođena 26. maja 1959. godine u Glejdvoteru u Teksasu. Glumačku karijeru je započela pojavljujući se u nekoliko manjih TV uloga, uključujući „Diva“, „Simon i Simon“ i „Betty Blue“.

1984. dobila je ulogu u "Opštoj bolnici" kao Teri Brok - Teri O'Konor, gde je imala ulogu u 145 epizoda sve dok nije napustila seriju 1990. Ostali projekti na kojima je Robin radila uključivali su nastupe na „Whiz Kids“, „The Facts of Life“, „Tour of Duty“ i „Kings for a Day“.

foto: YouTube/ThePhotoCrusader

Bernard je glumila psihologa u filmu „Voices from High School“ 2002. godine, što će postati njena poslednja poznatija uloga, i od tada je ostala van reflektora Holivuda.

Iza nje su ostali otac Džeri Vejn Bernard i dve sestre Kristal i Skarlet.

(Kurir.rs/T.J.)

Bonus video:

