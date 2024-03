OVO SU GLAVNI KRIVCI ZAŠTO JE KEJTIN ŽIVOT POSTAO ŽIVI PAKAO: Nezapamćena bruka i sramota se upravo dogodila na BRITANSKOM DVORU

Kejt Midlton nalazi se u centru skandala izazvanog obrađenom fotografijom koju je Kensingtonska palata objavila u subotu, na Dan majki.

Greške koje su uočene na slici, a zbog čega je tu fotografiju povuklo vodećih šest novinskih agencija, pokrenule su lavinu kritika i negativnih komentara, upućenih pre svega princezi od Velsa, ali i dvoru. Ipak, sama Kejt je najviše štete pretrpela. Nije pomoglo ni njeno priznaje da je uređivala sliku pa ni to što se izvinila javnosti zbog omaške koja joj se desila kao amaterskoj fotografkinji. Stručnjak za britansku kraljevsku porodicu Ričard Eden upire sada prst na glavne krivce koji su doprineli da princeza bude izložena ogromnom svetskom skandalu.

foto: Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Eden kaže da su Kejt Midlton "bacili pod autobus" sramotni predstavnici Kensingtonske palate i princ Vilijam koji se ne ponaša kao džentlmen. Oni su pustili da princeza od Velsa preuzme krivicu zbog sporne slike, ističe on za Palace Confidential.

"Jako sam tužan i nekako frustriran zbog cele stvari jer mi je jako žao Ketrin", rekao je Džou Elvinu i Ričardu Keju urednik Daily mail.

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, CF / Thunder Press / Profimedi, Shutterstock

Napomenuo je: "U suštini, bila je pod tolikim pritiskom ljudi koji su govorili "želimo fotografiju, želimo da znamo kako je, recite nam kako je", i zbog sličnih stvari". 'I konačno objavila je ovu fotografiju, fotografisao ju je princ Vilijam, jasno su to rekli kada su objavili sliku. Pročitajte sve o pritisku kojem je izložena Kejt Midlton i šta se sve dešava princezi - misterija njenog nestanka traje mesecima.

To nije neka lična stvar, to su objavili ljudi iz komunikacija Kensingtonske palate, a onda je ona bačena pod autobus".

foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Eden kaže da je Kejt ili bila prisiljena da preuzme krivicu ili je pristala da objavi potpisanu izjavu.

"Mislim da je to sramotno. Vrlo je nedžentlmenski od princa Vilijama što teret stavlja na nju. Zaboga, on je taj koji je snimio fotografiju.

foto: Mario Pietrangeli / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

I predstavnici su to javno objavili. Oni su to objavili, to je njihov posao. Mislim da je apsolutno sramotno što su joj rekli: "Idi i objasni šta si uradila". Ne, to je vaš posao. Preuzmite malo odgovornosti".

Ričard se obrušio i na savetnike oko princa i princeze od Velsa rekavši da su im potrebni dobri i jaki ljudi u njihovoj blizini, piše Daily mail.

Ne želite da vam neko patetično kaže: "Razumem", dobro bi im došlo kad bi imali jače savetnike i ne bi me iznenadilo da ovo dovede do promena, ne sada... onda na kraju". Dodao je kasnije u emisiji da je u ovoj fazi nejasno koliki je niov unutrašnjih posledica.

foto: John Rainford / Sipa Press / Profimedia

"Neki su mogli da izgube posao, gubili su se poslovi i za manje prekršaje koje sam video tokom godina. Jadni nesrećni službenici za štampu dobili su zapovest za marš, ali čini se pomalo nepoštenim svaliti sve na sluge".

Eden nije ubeđen da je Kejt kriva za fijasko sa slikom jer je cela situacija čudna.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

"Mislim da je za ovu priliku možda trebalo da pozovu fotografa umesto što je fotografisao nje muž. Mislim, čini se da je možda neko došao da pomogne oko frizure, šminke i ostalog... pa je možda ušao frizer pa je mogao da dođe neki talentovani fotograf".

Podsetimo, Kejt Midlton je 16. januara operisana zbog problema sa abdomenom, od tada traje njen oporavak, trebalo bi da se do Uskrsa vrati dužnostima.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

