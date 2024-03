DŽENIFER LOPEZ BEZ OBJAŠNJENJA OTKAZALA 7 KONCERATA TURNEJE: Svi se pitaju zašto, a OVO bi mogao biti razlog

Dženifer Lopez otkazala je poslednjih sedam datuma svoje nadolazeće turneje - bez objašnjenja. Obožavatelji su primetili da je Ticketmaster stranica dodala obaveštenja o otkazivanju za nastupe u Nešvilu, Raliju u Severnoj Karolini, Atlanti, Tampi na Floridi i Nju Orleansu za turneju "This Is Me...Now" ranije ove nedelje.

Još je zanimljivije što su ranije najavljeni koncerti u Klivlendu i Hjustonu potpuno uklonjeni s veb stranice. Sedam datuma bilo je zakazano za period od 20. do 31. avgusta. Turneja se sada završava u Njujorku 17. avgusta.

Poruka na stranici Ticketmastera okrivila je "organizatora događaja" za otkazivanja, ali osim detalja o povraćaju novca za ulaznice, nije bilo daljih informacija.

Međutim, Page Six saznaje da je postojao logistički problem kod promotera i da postoji mogućnost da se koncerti ponovo zakažu. Lopez se o tome još nije oglasila na društvenim mrežama.

Ovo ažuriranje turneje dolazi nakon što je novi album pevačice "Let‘s Get Loud", takođe nazvan "This Is Me…Now", prošao loše na Billboard 200 lestvici, završivši na broju 38 prošlog meseca.

Osim albuma, Džej Lo je izdala i mjuzikl "This Is Me…Now: A Love Story" i dokumentarni film "The Greatest Love Story Never Told". "This Is Me…Now" je prvi studijski album Dženifer Lopez unazad deset godina.

