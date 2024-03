SA TIJANOM JE DOBIO DETE, A ONA JE ĆERKA FUDBALERA: Ovako izgleda 15 godina mlađa žena Miloša Timotijevića koja mu je rodila SINA

Glumac Miloš Timotijević 2023. godinu definitivno će upamtiti po najlepšem trenutku u životu. Njegovoj supruzi Tijani i njemu ostvarila se najveća želja, dobili su sina Jakova.

Kako su pisali domaći mediji Tijana je od Miloša mlađa 15 godina i ćerka je bivšeg fudbalera Saše Simića.

Miloš je nedavno odlučio da otvoreno otkrije detalje o njegovoj porodici. Timotijević priznaje da mu nije bilo ni malo lako, jer je porođaj njegove supruge trajao 26 sati.

- Nisam ništa slavio. Sam porođaj je bio veoma naporan. Svaka čast mojoj supruzi kako je sve to podnela. Moram da priznam da je to bio baš jak, herojski čin što se mene tiče, kako je izgurala i izdržala zato što je trajalo 26 sati. Ja sam sve vreme bio sa njom i pošto se Jakov rodio jedan sat posle ponoći, nisam ni slavio. Otišao sam kući i spavao sam. Samo se sećam jednog velikog, punog, žutog meseca i osećaja olakšanja pošto sam bio dosta zabrinut kako će sve da se završi. Sutradan mi je došlo dvoje prijatelja sa kojima sam popio, sećam se, dve kafe, i to je bilo to - rekao je Miloš za "24sedam".

Podsetimo, glumac je pre braka sa Tijanom, 13 godina bio u bračnoj zajednici sa prvom suprugom Dunjom, od koje se razveo. Kako su mediji tada preneli, Miloš i Tijana su se venčali nakon samo 40 dana veze, a taj kratki period im je bio dovoljan da shvate da su jedno za drugo.

