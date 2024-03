KAKAV OTAC TAKAV SIN: Da li britanska monarhija dobija novu KRALJICU KAMILU? Svi ubeđeni da se istorija LJUBAVNOG TROUGLA ponavlja

Društvene mreže bruje o odnosu Kejt Midlton i princa Vilijama, posebno nakon što je princeza gotovo nestala iz javnosti nakon operacije abdomena, te se o njoj zna samo ono što kraljevska porodica objavi.

Svi se sećaju čuvenog skandala i ljubavnog trougla između kralja Čarlsa, kraljice Kamile i princeze Dajane, a očito ljudi misle da princ Vilijam ide očevim stopama.

foto: Profimedia, EPA / Vickie Flores

Naime, nestanak Kejt Midlton iz javnosti podstakao je nagađanja da princ Vilijam i britanska manekenka Rouz Henberi imaju aferu.

U januaru 2024. Kensingtonska palata otkrila je Kejt imala "planiranu operaciju abdomena", te da se neće vratiti u javnost do Uskrsa. Kejtin nestanak, međutim, postao je veliki spektakl jer su lude teorije zavladale internetom.

foto: The Telegraph-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kensingtonska palata čak je ledeno odgovorila na sva brbljanja, ponavljajući svoju izvornu izjavu. "Kensingtonska palata je u januaru jasno dala do znanja rokove princezinog oporavka i davali bismo samo značajna ažuriranja", rekli su.

Kensingtonska palata objavila je prvu zvaničnu fotografiju Kejt u čast britanskog Dana majki u martu 2024, ali to je samo podgrejalo glasine. Prvo, fotografija je nedvosmisleno uređena u fotošopu.

foto: Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

I ne samo to, stvar koja je pomogla da ljudi krenu da šuškaju o aferi jeste i to što je primećeno da Kejt ne nosi venčani prsten. Mnogi misle da je to zato što je princ Vilijam vara s britanskom manekenkom Rouz Henberi.

Šuškanja o aferi Vilijama i Rouz Henberi sve glasnija

To što Kejt Midlton nije nosila venčani prsten na svojoj prvoj fotografiji nakon operacije podstaklo je tračeve. Brzo su krenule teorije da je brak Kejt i princa Vilijama u problemu, a neki su čak otišli toliko daleko da su tvrdili da naslednik britanskog prestola ima aferu s britanskom manekenkom.

foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glasine o princu i Henberi podstakao je Kejtin nestanak sa scene, debakl s uređivanjem fotografija, ali mediji su ponovo i te kako motivisani da pišu o Rouz Henberi. Jedna osoba je tvitovala o tome da Tatler Magazine i The Independent kopaju po njenom životu baš u momentu kad se pojavila slika Kejt bez venčanog prstena.

foto: Splash News / Splash / Profimedia

Glasine o aferi između Vilijama i Henberi traju godinama. Navodno je Henberi bila bliska s kraljevskim parom pre nego što je britanski tabloid The Sun objavio da su se ona i Kejt navodno posvađale. I ne samo to, već su 2019. spisateljica Nikol Klifi i pisac Džils Koren tvrdili da je Vilijam imao aferu s manekenkom.

foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Međutim, ništa nikada nije potvrđeno. Sada su glasine oko princa Vilijama i Henberi ponovo uzele maha jer je misterija Kejtine katastrofe zavladala internetom.

(Kurir.rs/ Net.hr/ L. S)

Bonus video:

10:04 VELIKA ANALIZA EKSPERATA ZA KURIR: Britanska monarhija na pomolu NAJVEĆE KRIZE IKADA! Šta se krije iza fotošopirane slike Kejt?