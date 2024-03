NAJLEPŠA ŽENA NA PLANETI U ŠESTOJ DECENIJI NEMA NI GRAM SALA: Ovako održava brutalnu figuru, a OVU NAMIRNICU ni u ludilu ne jede

Naomi Kembel jedna je od najpoznatijih manekenki čiji se izgled nije menjao već deset godina. Mnogi se pitaju kako joj uspeva da izgleda kao devojka s 54 godine i kakva je njena rutina. Osim što ima lepu kožu, nema ni gram sala na sebi, a telo joj je isklesano i vitko.

U boljoj je formi zahvaljujući treninzima, kao i treneru Džou Holderu.

Holder i Naomi počeli su zajedno da treniraju pre nekoliko godina, a ona kaže da ju je "naučio kako da uživa u vežbanju".

foto: Profimedia

- Vežbam. Ali ne u običnoj teretani, ne koristim sprave. Ne mogu ići u običnu teretanu. Čini me nervoznom. Nikad nisam volela da vežbam pre nego što sam počela da radim sa Džoom. Ne sviđa mi se sve što me tera da radim, ali ne radi se o tome sviđa li mi se to. Radi se o napadu na telo u različitim segmentima i kondicioniranju", prenosi Naomine reči 'Women's health".

foto: Profimedia

Jednom prilikom je otkrila da jede samo jednom dnevno, u vreme ručka.

- Jedem u vreme ručka. Ručak je moja večera jer stvarno jedem samo jednom dnevno - rekla je.

- Nedelja je dan kada se počastim nekim delikatesom, zatim jedem slatkiše, kolače i pudinge - objašnjava manekenka.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Naomi izbegava mlečne proizvode i gluten, a u prošlosti je postila danima pre modnih revija.

- Jedem kad treba i ne izgladnjujem se. Ako jednog dana ne osetim potrebu za hranom, jednostavno ne jedem, pijem vodu i sokove. Zavisi kako se osećam. Tokom letnjih meseci i vrućina samo želim da pijem sokove - kaže Naomi.

