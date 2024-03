"VILIJAMA ZBOG JEDNE STVARI SRCE BOLI DOK GLEDA ŠTA SE DEŠAVA SA KEJT" Uboli su ga tamo gde je NAJSLABIJI, a tiče se njegove majke

Važan aspekt afere koja je zadesila Kejt Midlton jeste odnos princa Vilijama prema tom skandalu i prema samoj princezi. Od prvobitnih natpisa da će brinuti o supruzi, kritikama da želi da se predstavi kao savršeni muž, da je licemeran jer se "hvali" kako vodi računa o porodici, a ima na raspologanju brojne mogućnosti došlo se do toga da mu je ona navodno bila neverna, ali i da je on nju navodno varao. Takve pretpostavke spadaju u domen teorija zavera, a glasne su kritike da je bilo nedžentlmenski što je dozvolio Ketrin da preuzme svu odgovornost jer je za Dan majki objavljena fotošopirana slika nje i dece. Iznose se sada nove tvrdnje o tome kako princ od Velsa podnosi čitavu konfuziju.

Gostujući u emisiji Good Morning Britain urednica Sunday Times, Roja Nika, osvrnula se na neobične internet teorije zavere koje okružuju Kejt Midlton nakon što je 16. januara imala operaciju abdomena u Londonu.

"Budući da je video svoju majku kako prolazi kroz dosta toga, progonjenje svoje majke, mislim sada da vidi da se elementi toga ponovo krše u smislu onoga što se zahteva od njegove supruge i povika na njegovu suprugu, zbog privatnosti medicinskih podataka o njoj i to ga boli".

Na pitanje voditeljke Suzan Rid da li je Vilijam osteljiv zbog tih sličnosti, Roja Nika je odgovorila: "Uvek je bio, otkako je sa Ketrin od fakulteta". Dodala je da je za Vilijama to bolna tema od detinjstva, otkako je 1997. izgubio majku, princezu Dajanu.

Kako će se Kejt Midlton vratiti dužnostima

S druge strane, kraljevski stručnjak je otkrio da bi Kejt mogla da se pozabavi svojim zdravstvenim stanjem na javnim angažmanima narednog meseca.

"Mislim da će biti mnogo otvorenija o tome što se dogodilo, mislim da će to učiniti na prirodan način, tokom dužnosti. Videli smo kako Vilijam obavlja dužnosti tokom poslednjih nekoliko nedelja i svi su ga pitali gde je Kejt, pa su pričali: molim vas, dajte ovo cveće svojoj supruzi. Smatram da će je pitati o tome kada se pojavi.

Ne kažem da će ići u sve detalje o operaciji koju je imala, ali bi mogla da pronađe način da govori o svom oporavku, o mestima na koja ju je to odvelo psihički i fizički, znamo da je mentalno zdravlje važna stvar za njih, to je način na koji će ona dati ljudima do znanja šta se dešava".

Očekuje se da će se Kejt Midlton vratiti dužnosti posle 17. aprila, kada se Šarlot, Džordž i vrate u školu Lambruk, u blizini Askota, nakon uskršnjih praznika, piše Daily Mail. To su rekli njeni bliski prijatelji. U međuvremenu se najavljuje da će se pojaviti njena nova slika i novi detalji.

Kejt je u subotu viđena u prodavnici u Vindzoru sa suprugom Vilijamom, izgledala je srećno i zdravo, kako je rekao očevidac. "Bila je u školi svoje dece, roditelji su je videli u poslednjih nekoliko nedelja, viđena je u toj prodavnici, tako da je bila u javnosti". Roja Nika poručuje da će se Kejt vratiti kada bude bila potpuno spremna za to.

"Ovo je žena koja je u medijima od svojih ranih 20-ih i jedva da je ikada pogrešila, mislim da bi trebalo da je malo pustimo na miru".

Sunday Times je citirao prijatelja koji je rekao: "Oni će želeti da budu jasni i otvoreniji, ali će to učiniti kada se budu osećali spremno. Očekujem da će to biti njen instinkt i da će to biti njena odluka. Neće žuriti". Dodaje se da bi par to prvo pojavljivanje mogao da iskoristi kao šansu da priča o njenom zdravlju.

Kejt Midlton se do sada pojavila nekoliko puta u javnosti, ali je svako pojavljivanje bilo praćeno sumnjom da se radi o lažiranim slikama. Peh sa slikom za Dan majki bio je kulminacija koja se ne smiruje.

