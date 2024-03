NIKADA NISAM BILA SREĆNIJA: Tamara Kalinić okružena CVEĆEM i POKLONIMA, podelila sa svojim pratiocima LEPE VESTI! Čestitke pljušte

Najpopularnija srpska influenserka Tamara Kalinić pre dva dana je proslavila rođendan, a ovim povodom se oglasila na Instagramu i zahvalila svima na lepim željama.

Tamara je, naime, pozirala u svom domu okružena cvećem i poklonima.

- Rođendan mi je i nikad se nisam osećala potpunijom. Ove nedelje su me roditelji pitali da li sam srećna, i pomislio sam kako je to čudno pitanje. Srećna sam! Tada sam shvatila koliko je to pitanje stvarno i kako ovu sreću ne treba uzimati zdravo za gotovo. Tako sam zahvalna za još jedno putovanje oko sunca, za još godinu dana iskustva i ljubavi koju dobijam svaki dan. Hvala vam što ste veliki deo mog života, želeo sam da podelim ovaj dan sa vama, napisala je Tamara Kalinić u opisu fotografije koju je podelila.

Inače, Kalinićeva je nedavno oduševila sve novom objavom sa zimovanja iz Švajcarske, dok je pozirala u opuštenom izdanju. Ova objava je izazvala veliko interesovanje na mrežama, pa samim tim je upravo to i jedna od njenih najlajkovanijih postova sa skoro 500.000 sviđanja.

(Kurir.rs/ Blic / T.B.)

