KEJT MIDLTON UPRAVO PREŽIVLJAVA NAJMRAČNIJE DANE U SVOM ŽIVOTU: Vilijamova navodna preljuba bila je KAP koja je prelila čašu

Foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Princeza Kejt navodno je "potresena" zbog tračeva koji kruže o njenom braku sa princem Vilijamom.

Glasine da je princ imao aferu s Rouz Hanberi, dugogodišnjom prijateljicom kraljevske porodice, proširile su se internetom nakon afere s fotošopiranom porodičnom fotografijom Kejt Midlton, koju su iz svoje ponude povukle vodeće fotografske agencije.

foto: Prince of Wales/Kensington Palac / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Princeza od Velsa oglasila se prošle nedelje na društvenim mrežama kako bi se izvinila zbog zabune koja je nastala zbog njene fotografije. Pitanja o tome da li je fotografija fotošopirana brzo su se pretvorila u teorije o tome gde se nalazi dok se oporavlja od abdominalne operacije. Stručnjaci su te glasine označili kao "komentare pune mržnje i niske udarce".

Fotograf The Suna Artur Edvards tvrdi da će princezu te spekulacije uznemiriti. Kako su prijatelji Velsovih rekli The Sunday Timesu, par je svesan brojnih medijskih članaka i bezbrojnih spekulacija na društvenim mrežama o njima. Prema jednom insajderu, glasine o njihovom braku smatraju "okrutnima". Par se navodno oseća "potreseno", a jedan prijatelj rekao je medijima da su se nadali da će ljudi poštovati njihovu privatnost nakon Kejtine ​​operacije.

foto: Mario Pietrangeli / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Nije da nisu mislili da će biti puno nagađanja i interesa, ali su bili uvereni da će im ljudi dati prostor koji su tražili, što su i učinili otprilike mesec dana", rekao je izvor blizak paru.

Drugi tvrdi da je "licemerno" da foto agencije osuđuju Kejt za uređivanje fotografije kad same menjaju i režu fotografije kako "bi ispričale priču".

Prema The Sunday Timesu, par provodi vreme u Adelejd Kotežu dok se Kejt oporavlja.

foto: John Rainford / Sipa Press / Profimedia

Vilijam je navodno zabrinut što njegova supruga zbog medija i javnosti proživljava sličnu situaciju kakvu je proživela njegova majka, princeza Dajana. Drugi izvor tvrdi da Kejt razmišlja o tome da u budućnosti progovori o svojoj dijagnozi, iako se ne očekuje da će se vratiti javnim angažmanima pre Uskrsa.

foto: Arthur Edwards / News Licensing / Profimedia

Prema The Timesu, Vilijam i Kejt planiraju da objave novu fotografiju svog najmlađeg deteta, princa Luisa, kako bi obeležili njegov 6. rođendan 23. aprila, iako to nije potvrđeno iz palate. Nije jasno hoće li Kejt napraviti fotografiju, kao što to često čini, ili će angažovati službenog kraljevskog fotografa.

(Kurir.rs / Story.hr /T.B.)

