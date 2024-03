DOK CEO SVET BRUJI O NJIMA, VILIJAM I KEJT OČAJNI: Od silnih teorija zavere JEDNA ih najviše boli, a evo šta planiraju

Britanski mediji prenose da su princ Vilijam i princeza Kejt Midlton potreseni i skrhani zbog silnih nagađanja o njihovom braku na društvenim mrežama, te da bi zato mogli javno da se oglase o njenom zdravstvenom stanju, ali tek sledećeg meseca.

Kejt se nije zvanično pojavila u javnosti otkako je 16. januara bila podvrgnuta operaciji abdomena, što je dovelo do teorija zavera i brojnih nagađanja o tome šta joj je zapravo. Nagađanja su se samo pojačala kada je javno preuzela krivicu za fotošopiranje porodične fotografije koju je Kensingtonska palata objavila na Dan majki, a koju je nakon toga iz svojih arhiva povuklo šest vodećih svetskih foto-agencija.

foto: The Telegraph-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Osim niza nesavršenosti na fotošopiranoj slici, mnogi su primetili da Kejt ne nosi venčani prsten, što je podstaklo brojne neutemeljene teorije o braku s Vilijamom.

Uprkos nekoliko burnih nedelja za kraljevsku porodicu, očekuje se da će i dalje održati tradiciju objavljivanja nove fotografije povodom rođendana dece, a sledeći na redu je rođendan princa Luisa 23. aprila. Prema pisanju britanskih medija, oni bi to mogli da iskoriste kao priliku da progovore o Kejtinom zdravlju.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

"Oni su inače najotvoreniji kada je u pitanju interakcija s građanima i Kejt će biti jasnija i otvorenija, ali učiniće to kad se bude osećala spremnom. To će biti njena odluka, neće se požurivati", izjavio je jedan od njenih prijatelja za The Sunday Times.

foto: Chris Jackson-Getty/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Izvor blizak Kejt tvrdi da sve što je nameravala da učini je bilo da donese malo radosti i objavi ohrabrujuću sliku kako bi zahvalila javnosti na kontinuiranoj podršci, a očekuje se da će se princeza prvim dužnostima vratiti tek nakon 17. aprila, kada se njeno troje dece vrati u školu Lambruk, u blizini Eskota, nakon uskršnjih praznika.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

Bonus video:

10:04 VELIKA ANALIZA EKSPERATA ZA KURIR: Britanska monarhija na pomolu NAJVEĆE KRIZE IKADA! Šta se krije iza fotošopirane slike Kejt?