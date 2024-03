"NEŠTO ALARMANTNO SE DEŠAVA, KRIJU STVARI" Voditelj otkrio ZABRINJAVAJUĆE DETALJE o Kejt i Vilijamu koje je saznao IZA KULISA

Foto: Chown Pettitt-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Britanski voditelj Pirs Morgan prokomentarisao je skandale koje prate Kejt Midlton i dodatno tim komentarima uzburkao situaciju. Osvrnuo se i na to kako se u Americi komentariše saga o princezi od Velsa koju na društvenim mrežama obuhvata hešteg "Kate Gate". Dva meseca su prošla otkako je supruga princa od Velsa podvrgnuta operaciji abdomena u privatnoj londonskoj bolnici. Na mnoga pitanja još nema odgovora što doprinosi atmosferi teorija zavera.

Pirs Morgan optužio je princa Vilijama da pokušava da nešto zataška, piše Mirror. Voditelj je nedavno otkrio da su mu "rečene neke" stvari naglašavajući da ne zna da li je to istina ili ne pa je dodao da je i "prilično alarmantno ono što se događa" , ukoliko se ispostavi da su te tvrdnje istinite.

Gde je Kejt Midlton - glasi pitanje koje je i dalje aktuelno jer odgovor ne donosi ni priča da se princeza od Velsa prošle subote pojavila u lokalnoj prodavnici u Vindzoru i da je izgledala dobro i srećno. Jer slike nema da bi tu priču potvrdila, dodatno. U toku je i dalje fotošop skandal zbog uređene slike za Dan majki (10. mart) princeze i njene dece, Šarlot, Džordža i Luja.

Govoreći na svom Jutjub kanalu u sredu uveče, bivši voditelj Good Morning Britain Morgan detaljno je raspravljao o skandalu i razmišljao zašto se kraljevska porodica tako loše nosi sa nagađanjima u vezi sa Kejt Midlton za koju je princ Vilijam veoma zabrinut. Morgan je podelio nekoliko isečaka iz američkih emisija u kojima se raspravljalo o vezi budućeg kralja i kraljice.

Nakon emitovanja vrlo kratkog segmenta iz The Late Show sa Stivenom Kolbertom koji je ismevao britansku kraljevsku porodicu, Morgan je rekao svojim gledaocima: "On je zatim izneo neke neverovatne tvrdnje o braku Kejt i Vilijama, koje neću ponoviti".

Gledaocima Piers Morgan Uncensored prikazan je deo gostovanja američkog komičara Džona Olivera koji je u "šali" u emisiji Endija Koena poručio: "Postoji šansa da je Kejt Midlton umrla pre 18 meseci".

Kako bi se pokazalo koliko se u Americi izveštava o neuspehu slike za Majčin dan, pušten je snimak službe za odnose sa javnošču Bele kuće gde se raspravlja o tome.

"Stvarno je fotografisano prošle nedelje? Oni tako kažu, ali, možemo li u to da verujemo? Ako je bilo tako loše (da je bilo potrebno uređivanje slike), zašto ne objaviti jednu od fotografija iz arhive koju nikada nisu objavili?", pričao je Morgan.

Pitao se: "Zašto princeza Ketrin, koja se oporavlja od abdominalne operacije, provodi vreme pogrbljena dok fotošopira sliku, radeći amatersko uređivanja službenog portreta kada doslovno imaju osoblje da to radi? Najviše od svega zbunjuje, zašto ne srediti tako nešto kao što je nestala burma?".

Morgan je zatim rekao da trenutno ima "ogromno saosećanje prema porodici", ističući da se Čarls bori sa rakom. "Kejt je potreban odmor, slažem se, ali njihova odluka bila je da objave objaviti ovu fotografiju i to je dovelo do još više teorija zavere.

Na jednom nivou izmenjena slika bi mogla da bude trivijalna - ona (Kejt) bi mogla da bude dobro i dobro joj je i pokušala je da uradi nešto da bi time ispravila zavere i pogrešila je - ili bi moglo da se radi o tome da skrivaju nešto.

Rekli su mi neke stvari koje su, ako je čak i polovina toga istina, prilično alarmantne. Ne znam u ta da verujem, niko od nas ne zna, nismo tamo". Naglasio je da je skandal pretvorio dvor u predmet podsmeha u Americi.

Pirs Morgan koji je godinama kritikovao Megan Markl i princa Harija podržao je navodno saopštenje ljudi bliskih ovom paru gde se ističe da bi vojvotkinja i vojvoda od Saseksa bili uništeni da se to njima desilo. Napomene radi, oni su kasnije demantovali da takve izjave imaju bilo kakve sa njima.

"Na to zapravo kažem da. Ako su to rekli, to je savršeno opravdano", rekao je i za divno čudo podržao par.

