NAĐITE IZGUBLJENI TELEFON PREKO BLUETOOTH! Opcija koja stiže oduševiće sve, ovi korisnici će naći svoj uređaj i kada je ISKLJUČEN

Nova funkcija u okviru Android 15 operativnog sistema omogućavaće lakši pronalazak izgubljenog telefona uz pomoć Find my Device mreže preko Bluetooth veze

Potencijalno milijarde Android uređaja počeće da šalju signale jedni drugima putem Bluetooth veze kada Google lansira mrežu „Find my Device“, ali većina uređaja će moći da joj doprinese, i tako bude locirano samo kada su uključeni. Međutuim, Pixel telefoni bi trebalo da budu locirani čak i kada su isključeni, ali, naravno, tek kada se ažuriraju na predstojeći Android 15.

Mreža „Find my Device“, u prevodu „Pronađi moj uređaj“ oslanja se na Android uređaje koji suštinski emituju Bluetooth signale. Drugi Android uređaji u blizini, koji su deo pomenute mreže i nalaze se u dometu emitovanja uređaja, mogu da uhvate signal. Prijemni uređaji zatim enkriptuju lokaciju Android uređaja koji emituje signal i šalju je na Google server tako da samo vlasnik uređaja koji emituje signal ili ljudi sa kojima je podelio svoj ključ za enkripciju mogu da dekriptuju lokaciju.

foto: Shutterstock

To suštinski mnogo olakšava pronalazak izgubljenih telefona, bez potrebe za njegovim zvanjem i osluškivanjem gde će se čuti ili da li će se na njega neko javiti i reći vam da ste izgubili telefon, ukoliko imate sreće.

Ipak, iako je pronalaženje uređaja na ovaj način, bez potrebe za internet konekcijom sjajno, praćenje isključenog telefona ide još jedan korak dalje, a to je ono što će Google kroz Android 15 omogućiti svojim Pixel telefonima, piše AndroidPolice.

Kada je većina Android uređaja isključena, njihovi Bluetooth kontroleri prestaju da primaju napajanje. To znači da je nemoguće da emituju signale i time budu locirani od strane drugih Android uređaja u blizini koji su deo mreže „Pronađi moj uređaj“. Da bi rešio ovaj problem, Google radi na funkciji pronalaženja isključenog uređaja koja omogućava uređaju da skladišti prethodno izračunate Bluetooth signale u memoriji Bluetooth kontrolera. To znači da čak i kada je uređaj isključen, može i dalje da emituje Bluetooth signale drugim uređajima u blizini.

foto: Shuterstock

Nažalost, pomenuta funkcija u razvoju pod imenom „Powered Off Finding“ nije vrsta one koja se može jednostavno omogućiti na bilo kom uređaju. To je zato što uređaj mora da ima hardversku podršku za napajanje Bluetooth kontrolera kada su ostale komponente isključene. Osim toga, proizvođači telefona moraju da ulože dodatni inženjerski rad kako bi podržali ovu funkciju.

Uz to, proizvođači uređaja moraće da ažuriraju svoje uređaje na predstojeće Android 15 izdanje kompanije Google, koje će biti prvo koje zaista uključuje nove sistemske API-je za „Find my Device“ koji šalju instrukcije Bluetooth Finder HAL hardveru da prebaci funkciju i/ili postavi prethodno izračunate Bluetooth signale.

Google Play Services aplikacija koristiće sistemske API-je za Powered Off Finding što znači da ćemo morati da sačekamo da Google uvede podršku u Play Services. Google radi na dodavanju podrške za pronalaženje isključenog uređaja u Play Services još od prošle godine, a takođe radi na dodavanju podrške korisničkog interfejsa u Android. Funkcija bi mogla da se pojavi sa Pixel 9 linijom telefona, sa podrškom i za one iz osme generacije.

Izvor: Benchmark/Kurir/Darko Mulic