FOTO FINIŠ ZA PAMĆENJE U POTERI: Poslednje 2 SEKUNDE odlučile su pobedu! Evo da li su takmičari odneli 780000 kući

U večerašnjoj epizodi kviza Potera Tragač Milorad Milinković je imao dostojne protivnike koji su u zajedničku kasu uspeli da ubace 780.000 dinara, a potom i da ih zadrže!

Da je bitno šta unosimo u sebe, kako kada je u pitanju hrana tako i informacije, pokazao nam je Aleksa Jorga, za koga je voditelj Jovan Memedović na samom početku nastupa otkrio da je sin poznatog lica - profesorke doktorke Jagode Jorge, specijaliste za ishranu ljudi. Ovaj diplomirani ekonomista je prvu igru završio odlično sa 120 000 dinara u kasi, ali ga to nije omelo u želji da se dokaže i prihvati ponudu od 600 000 dinara. Iako mu Tragač zahvaljujući samo jednom polju prednosti disao za vratom, Aleksa je uspeo da se na zadovoljstvo time, izbori za veću sumu.

Drugi je nastupio simpatični Dušan Damjanović, koji je Memedoviću najpre pokušavao da objasni da li je iz Kragujevca ili Paraćina, a potom i čime se bavi desktop pablišer. Pošto je u prvoj igri osvojio 105 000 dinara, Dušan je rešio da ih zadrži i u drugoj igri. Ispao je na poslednjem pitanju, a njegovo neznanje ovoga puta pogodilo je voditelja lično. Na pitanje koje od ponuđenih jezera nije veštački napravljeno na Drini Dušan je odgovorio Perućačko, na šta se Memedović uhvatio za glavu.

Šarmantna master profesorka francuskog jezike Jelena Stojanović pozdravila je na početku nastupa svoje đake, a onda lako došla do 105.000 dinara, koje je odlučila da zadrži i u drugoj igri. U jednom trenutku je delovalo da će je Milinković sustići, ali spas je stigao na poslednjem pitanju, na koje je odgovor profesorka znala i na srpskom, i na francuskom jeziku.

Srećko Vasović, programer, je Jovanu i gledaocima ispričao da se nakon trinaest godina života u Sjedinjenim državama vratio u rodni Obrenovac jer je poželeo da mu deca rastu u domovini. Svojih 75.000 dinara je bez većih problema doterao do zajedničke kase, na šta mu je Tragač rekao da je tako mogao da prođe i sa višom sumom.

Sa 780.000 dinara u zajedničkoj kasi Aleksa, Jelena i Srećko su stigli do 18 koraka prednosti, malo za sigurnu pobedu, dovoljno za neizvesnu partiju do samog kraja. Tako je i bilo! Na samo korak prednosti, dve sekunde do isteka vremena voditelj je počeo da čita pitanje Tragaču, ali je vreme isteklo! Ovakav foto finiš u korist takmičarskog tima skoro nije viđen!

