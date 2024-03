LUKS DESTINACIJE, SKUPE KRPICE, NOĆNI PROVOD: Evo kako živi Jelisaveta Orašanin otkako se udala za Miloša Tedosića! ČIST GLAMUR

Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić važili su za jedan od najskladnijih parova s domaće javne scene, ali je juče u medijima objavljeno ono o čemu se već neko vreme priča po gradu - da posle 7 godina, navodno stavljaju tačku na brak.

A kako je tekla njihova ljubavna priča i koliko se Jelisavetin život promenio udajom za srpskog košarkaša...

Na samom početku njihove ljubavne priče trudili su se da svoju vezu sakriju od javnosti, a sve je počelo krajem 2016. godine u Rusiji, gde je Miloš Teodosić tada igrao.

Naime, Teodosić je od njegove i Jelisavetine zajedničke drugarice, kreatorke Milice Opačić, navodno zatražio da ga upozna sa glumicom koja mu se dopala i pre nego što ju je prvi put uživo video. Jelisaveta je u to vreme u javnosti i dalje često bila zbog veze koju je imala sa Vukom Kostićem, dok je košarkaš bio miljenik žena i važio je za "najpoželjnijeg neženju".

Posle nekoliko meseci zabavljanja, odlučili su da izgovore sudbonosno "da" i jedno drugome se zavetuju na večnu ljubav. Svadbena proslava održana je u jednom beogradskom restoranu na Topčideru u junu 2017. godine, a slavlju su prisustvovale mnoge ličnosti iz javnog sveta.

Od tada, juna 2017. godine počinje njihova idila i Jelisavetin život iz bajke, na kojem su joj mnogi zavideli - putovanja, izlasci, skupoceni komadi....

Prva stanica posle svadbe - život iz sna, Amerika.

Ubrzo nakon svadbe, Teodosić je dobio profesionalni angažman u Americi, te se par preselio u Los Anđeles, gde je Jelisaveta 2019. godine rodila ćerku. Tamo je provela dve godine, nakon čega su se zbog Teodosićeve karijere preselili u Italiju.

Krajem 2019. godine Jelisaveta se sa porodicom seli u Bolonju, a 2021. godine dobili su i sina. Kako bi se lakše uklopila tamo, navodno je upisala i časove italijanskog jezika. I posle četiri duge godine, na kraju su se ipak porodično vratili u Srbiju.

- Vrlo mi prija. Volim Srbiju i radujem se što ću imati vremena za svoje prijatelje, porodicu, posao. Veoma sam srećna - istakla je ona po konačnom povratku u prestonicu, kada je priznala i da ne razmišlja o ponovnoj selidbi, ali da ne beži od nje.

Glumica je otkrila da li joj teško pada da uskladi privatni, porodični i poslovni život, kao i kako joj to polazi za rukom.

- Osoba sam koja ima mnogo energije. Što više zadataka imam, to više energije imam, tako da meni to sve stvarno sa lakoćom ide. Naravno, imam podršku porodice i roditelja, koji i uvek uskaču kada je to potrebno.

Inače, Jelisaveta već dugo skoro da uopšte nije objavljivala fotografije sa Teodosićem. S vremena na vreme je delila kadrove dece, a najčešće se na njenom Instagram profilu mogu videti momenti sa luks putovanja, fotografije i snimci iz noćnog života, skupoceni stajlinzi, trenuci sa kolegama i sa snimanja ili predstava.

Prošla tešku borbu za potomstvo

Jelisaveta je jednom prilikom podelila s javnošću svoju borbu za potomstvo, kao i da je u saobraćajnoj nesreći izgubila dete.

- Više od svega smo želeli dete, ali zbog trombofilije, koja izaziva zgrušavanje krvi, to nije bilo izvodljivo. Srećom, medicina je napredovala, podvrgla sam se vantelesnoj oplodnji i prošla pravi mali hormonski rolerkoster, ali danas imamo ćerkicu. Priča sa srećnim krajem, što je jedino važno. Mnoge žene suočavaju se sa istim problemom, ali je najvažnije ne gubiti nadu i biti uporan, rekla je Jelisaveta jednom prilikom za magazin Hello.

- Ćerkicu sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspešna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze - ispričala je glumica gostujući u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

- Vantelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala ćerka - rekla je Jelisaveta.

Jelisaveta je ispričala da je drugo dete dobila prirodnim putem, te da tri meseca nije znala da je u drugom stanju.

- Kod mene je na kraju ispalo sve kako treba. Sa sinom nisam znala da sam trudna tri meseca - ispričala je tada poznata glumica.

