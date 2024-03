SKANDALI SE SAMO NIŽU, A SAD SU OTKRIVENI TAJNI PLANOVI KEJT MIDLTON: Pritisak na nju sve veći, a svi gledaju u jednog muškarca

Saznaju novi detalji iza kulisa o tome šta se dešava u najbližem okruženju Kejt Midlton koja je za dva meseca doživela tešku operaciju abdomena, veliki skandal zbog obrađene slike za Dan majki (10. mart), pa novu aferu zbog navodno fotošopirane slike od četvrtog marta (Vindzor), koja je izložena najrazličitijim nagađanjima o svom zdravstvenom stanju, ali i braku sa princom Vilijamom.

Kada se sve to uzme u obzir, naredni korak je ekstremno važan.

Kejt Midlton se prošle subote pojavila u lokalnoj prodavnici u Vindzoru, jedan muškarac ih je snimio mobilnim telefonom, snimak su objavili TMZ i The Sun, a zatim i brojni drugi mediji.

Pojavljivanje princeze od Velsa napraviloje pomak u haotičnoj situaciji, iako bi još efikasnije bila njena prava zvanična fotografija koju Kensingtonska palata ne obavljuje.

Kejt Midlton bi mogla da objavi saopštenje zbog novog pritiska

Ipak, možda usledi novo saopštenje zbog ogromnog pritiska kojem je izložena Palata. Najavljuje se da će se Kejt vratiti poslu do Ukrsa ili nakon praznika.

Kraljevski istoričar Hugo Vikers rekao je da će biti "više pritiska" što duže palata bude odlagala bilo kakvu objavu.

Na pitanje da li se bližimo momentu kada će biti objavljeni novi detalji o zdravstvenom stanju Kejt Midlton koju prati i teorija da se razvodi od Vilijama, Vikers je odgovorio: "Pa, nije nemoguće, jer je bio veliki pritisak na Kensingtonsku palatu, i što duže budu odlagali, pretpostavljam da će pritisak biti veći. Ne znam, ali sačekajmo i vidćemo. Mogla bi da usledi nekakva objava.

Juče je u Sunday Times sugerisano da će doći trenutak kada će Ketrin, kada joj bude skroz bolje, znate, na neki način razgovarati o svojoj bolesti, što god to bilo, na odgovarajući način. Očigledno je sve to u vazduhu", piše The Sun.

Istoričar je napomenuo da bi javnost trebalo da ostavi Kejt na miru. "Fotografija (za Dan majki) je bila dobro primljena kad je objavljena, a kasnije je kritikovana. Ali kako je nedelja odmicala, mislim da je opšti stav ovde u Britaniji i među inteligentnim ljudima odjednom bio: "Oh, znate. Ostavite je na miru, pustite je da ozdravi svojim tempom". Divimo joj se i poštujemo je. Zašto je tretiramo kao da je neka vrsta kriminalca jer je, možda, znate, pokušala da poboljša fotografiju na ovaj ili onaj način. Bilo je vrlo negativno ono čemu je bila izložena prošle nedelje, ali mislim da simpatije apsolutno postoje".

Tajni planovi Kejt Midlton

Saznaje se i da se intenzivno, 24 sata radi, na planovima o povratku Kejt Midlton dužnostima, piše The Sun.

Dve bivše saradnice koje imaju iskustva u odnosima as javnošću konsultovane su oko njenog povratka, prenosi Mirror. One su odgovorne za osmišljavanje njenog rasporeda. Obavezama će se vratiti kada bude bila skroz spremna za to.

Njen novi privatni sekretar potpukovnik Tom Vajt koji se pridružio timu Firme u januaru, u isto vreme princeza imala operaciju abdomena, još jedan je od onih koji su dobili zadatak.Novi privatni savetnik princa Vilijama, bivši diplomata Jan Patrik, takođe je član starijeg tima.

"Svi oni znaju da će svet posmatrati nakon nedelja pojačanih nagađanja i često čudnih komentara na društvenim mrežama", istakao je izvor.

Povratak će reći mnogo toga, kada se bude desio.

